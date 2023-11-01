2933 استشارة قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في اقتصادية رأس الخيمة

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم 2933 استشارة قانونية مجانية لفئة رجال الأعمال والمستثمرين منذ بداية عام 2023.

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، وقام المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 2758 تظلم من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى.

أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 486 عقداً يدوياً. كما قام المكتب بالرد بالإفادة على 664 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 86 شكوى.

وأكدت الدائرة حرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 6 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 124 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً أعدها المكتب خلال الفترة المنصرمة.

وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بالدائرة، قيام الدائرة بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية.

كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.



