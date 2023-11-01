تقييمات الأداء أمر بغيض لكن لا يمكن التوقف عنها

تقول هيئة السكك الحديدية البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن الجميع مهمون للهيئة، كذلك الجميع مهمون في قطاع الخدمات الصحية في أسكتلندا، وفي الشركة، التي تمتلك ليجولاند، ومجموعة كبيرة من الشركات الأخرى. جميعهم يستخدمون الشعار نفسه كونه اختصاراً للرغبة الطيبة في تعزيز وجود قوة عاملة متنوعة وشاملة، ولكن الاختصار لا ينقل الصورة الكاملة دائماً، فالحقيقة أنه دائماً ما يكون لبعض العاملين إسهام أكثر من غيرهم في أنشطة الأعمال، وأصحاب العمل دائماً مهتمون بتحديد هوية هؤلاء.

وللأسف فإن موسم مراجعة الأداء، الذي يلوح في الأفق مع اقتراب نهاية العام هو بمثابة تذكير بأنه حتى في عصرنا هذا، الذي تحركه البيانات والمعلومات، لا تزال الكثير من الشركات لا تعرف كيف تحدد هوية صاحب الأداء الأفضل، وهذا وفقاً لرأي الشركات نفسها، أو على الأقل تلك التي شاركت في الدراسات الاستقصائية الأخيرة في أمريكا الشمالية، والتي تظهر أن أقل من نصف الشركات تعتقد أن أنظمة مراجعة الأداء الخاصة بها تقيس عمل موظفيها بشكل فعّال.

ويتفق ذلك مع الأبحاث السابقة، التي أظهرت أن الناس يجدون مراجعات الأداء مرهقة، وغير عادلة، ومضيعة هائلة للوقت، والأكثر إثارة للاشمئزاز هو «الترتيب والإقصاء» أو عمليات التصنيف القسرية، التي تبناها جاك ويلش بشكل مثير للجدل، عندما كان يدير شركة «جنرال إلكتريك»، وهي تقوم على تقسيم الموظفين إلى مجموعات، تتدرج من الأقوى إلى الأضعف أداء، والذين يمكن مكافأتهم أو فصلهم، ويعود تاريخ الترتيب القسري إلى الأنظمة، التي وضعها الجيش الأمريكي قبل الحرب العالمية الثانية، ومن المفترض أنها لم تعد صالحة اليوم، حيث إنها لا تتوافق مطلقاً مع فكرة أن الجميع مهمون.

لقد ألغت شركات مثل «مايكروسوفت» هذا النظام منذ عقد كامل، وحذت شركات أخرى حذوها، لكن بعض خبراء الإدارة يقولون، إن هذا النظام يعاود الظهور في قطاع التكنولوجيا، حيث انتشرت عمليات تسريح الموظفين، وازداد التعطش للبيانات، التي ترجح من يجب أن يبقى أو يرحل. وفي الوقت نفسه أصبح من الواضح أن هذه التصنيفات تتناسب مع بعض المجالات أكثر بكثير من غيرها، حسبما يشير الاقتصادي بجامعة ستانفورد نيك بلوم، وطالب الدكتوراه جيدون مور.

لقد أجريا بحثاً غير منشور، يوضح أن أداء العاملين في مراكز خدمة الاتصال، على سبيل المثال، يتبع نمطاً سلساً نسبياً، حيث يتولى نحو %10 من الموظفين ما يقرب من %10 من المكالمات الهاتفية، و%5 منهم ما يقرب من %5 من المكالمات، وهكذا، إلا أن الأمر مختلف جداً في حالة الأكاديميين، فمن بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا، الذين تم الاستشهاد بعملهم في مجلة «نيتشر ساينس» مرة واحدة على الأقل، يمثل %5 فقط من هؤلاء %46 من الاستشهادات، بينما يشكل %1 منهم %24 من الاستشهادات، وبعبارة أخرى فإن نسبة ضئيلة من الموظفين مسؤولة عن قدر كبير من الأداء.

إن التصنيف القسري، الذي يقسم القوى العاملة، على سبيل المثال، إلى خمس مجموعات كل منها %20، قد يؤدي إلى اصطفاف مجموعة صغيرة من أصحاب الأداء العالي مع آخرين يسهمون بشكل أقل كثيراً، وهذا هو أحد أسباب استقالة الموظفين المتميزين، وليس فقط الموظفين ذوي الأداء الملحوظ، ومن السهل نسبياً كذلك قياس الأداء المالي لمتداول السندات أو مدير الثروات، ولكن ماذا عن الأشخاص الذين يساعدون زملاءهم دائماً في إنجاز عملهم بشكل أسرع؟ أو من يستطيعون منع وقوع المشاكل قبل حدوثها؟. لقد عملت مع العديد من هذه الجواهر الخفية.

أشك في أن نظام مراجعة الأداء السنوي يقدر قيمة الأشخاص بشكل صحيح، وكذلك الحال بالنسبة لمراجعات الآراء المستمرة، التي تستخدمها الكثير من الشركات الآن، ناهيك عن التصنيف القسري، بل كان الكثير منها عديم الفائدة في سياسات الإدارة، حيث أبرزت من يتملقون رؤساءهم، فيما عانى البعض من تحيز الرؤية، الذي يدفع المديرين إلى تقييم الأشخاص، الذين يرونهم على حساب أولئك الذين لا يعرفونهم، وقد تفاقمت هذه المشكلة مع العمل عن بعد، ووفرة أدوات المراسلة مثل تطبيق سلاك، حسبما يشير جوش ميريل، المؤسس المشارك لمنصة مراجعة الأداء «كونفيرم»، والذي قال لي، إن الكثير من التفاعلات، التي كانت تحدث وجهاً لوجه، تحدث الآن عبر الرسائل المباشرة أو مكالمات «زووم»، حيث لا يتمكن المدير من رؤيتها.

ويعد نظام كونفيرم أقرب ما يكون إلى مراجعة الأداء الشامل 360 درجة، وهو يطلب من الموظفين تحديد الزملاء، الذين يلجأون إليهم طلباً للمساعدة بالاسم، أو من يعتبرونهم مساهمين بارزين، بالإضافة إلى أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.

وتشير بياناتها إلى أن %15 من الموظفين ينتجون %50 من القيمة، بينما يتسبب %5 في %50 من المشاكل، وهذا يبدو معقولاً إلى حد كبير بالنسبة لي، ولكن شركة كونفيرم تدعي أنها عثرت على ما يمثل سبباً أكثر وضوحاً لإصلاح مراجعات الأداء، ففي مقابل كل 7.5 دقائق يقضيها الموظفون في كتابة وجهات نظر ذاتية لتقييم الأداء يقضي المديرون 8 ثوانٍ فقط في قراءتها.



