98 % من شركات الإمارات تستكشف أساليب العمل الهجين

تستكشف 98% من شركات الإمارات أساليب العمل الهجين المعتمدة على تقنية المعلومات والاتصالات، لمواكبة التحول الرقمي، فيما تفضل 70% من القوى العاملة المستقبلية في الدولة أنظمة العمل، التي تراعي تغيرات العصر من حيث السرعة وكثر التنقل، وفقاً لـ«جمعية إدارة الموارد البشرية» SHRM Mena.

وأكد جوني سي. تايلور الابن، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شارم» أن دولة الإمارات تتسم بكونها دولة عصرية، يتميز العاملون بها بالمهارات الرقمية، لذا فإن سوق العمل يشهد تطوراً كبيراً بفعل دمج التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي في أنظمة العمل المختلفة لزيادة الإنتاجية.

وأضاف تايلور: «إن 20% من الباحثين عن عمل في المنطقة يبحثون عن العمل عن بعد، لما يمثله من مرونة وسهولة في الحركة والعمل من أي مكان دون تقيد بوقت أو مكان محدد، ما يرفع إنتاجيتهم».

وانطلقت أعمال معرض ومؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM Mena» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي في دبي، لاستعراض أحدث الأنظمة والقوانين وتقديم أساليب مبتكرة وتمكين الأفراد والمنظمات لتسخير الأتمتة وأطر العمل الديناميكية لإعادة تشكيل نماذج العمل التقليدية، بمشاركة أكثر من 1600 من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا وأكثر من 150 مديراً تنفيذياً من 50 جنسية، وأكثر من 50 متحدثاً.

واستعرض المشاركون في المؤتمر الخبرات الجديدة والتجارب المبتكرة وأوراقاً بحثية، أكدت أهمية إقامة الشراكات مع بيوت الخبرة في قطاع الموارد البشرية والتعلم من التحديات لتهيئة بيئات عمل جديدة تواكب المستقبل.

وأكد مشاركون في المؤتمر أن الاضطرابات في أماكن العمل، التي تسارعت بفعل وباء «كوفيد 19» وصعود دور التقنيات والذكاء الاصطناعي واعتماد نماذج العمل عن بعد أو المختلط باتت تشكل مخاوف بشأن صحة الموظفين وأدائهم، لذا يجب البحث عن طرق تمكين العمال والمنظمات، للتخفيف من هذه الاضطرابات أو القضاء عليها.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شارم» أن مشهد العمل المتغير يتطلب اهتماماً ومعالجة الاضطرابات، التي تؤثر على أماكن العمل، فيما تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز قواها العاملة ومعالجة تعقيدات مستقبل العمل، التي تتطلب جهداً متناغماً، تشارك فيه الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، الذي ناقش مع الحضور سبل إعداد المواهب لتحقيق أهداف التطوير المهني، والاستفادة من التكنولوجيا، لضمان الاستدامة والتوازن بين العمل والحياة.

من جانبه استعرض اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور بطي المرر مدير الموارد البشرية، وهند أحمد ناصر محللة البيانات من شرطة دبي البيئة المثالية في مكان العمل، التي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتشجيع، ما يعزز بيئة إيجابية وشاملة للنمو الشخصي والتنظيمي، كما شاركت شرطة دبي تجاربها لوضع الخطط المتعلقة بالمواهب، والارتقاء ببيانات الموارد البشرية لتطوير بيئة العمل، التي تدعم التواصل الواضح، وتزرع حس المسؤولية والإيمان بين جميع أعضاء الفريق.