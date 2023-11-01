الأسهم الأمريكية... إنها سوق غير قابلة للإرضاء

«لماذا هناك شيء بدلاً من لا شيء؟». يُطلق الفلاسفة على هذا سؤالاً وجودياً. عندما كنت أدرس المادة في جامعة كولومبيا، منذ بضع سنوات، أراد سيدني مورغنبيسر، الأستاذ القدير، إعطاءنا إجابته عن هذا السؤال الوجودي، وكانت: «حتى لو لم يكن هناك شيء، فستواصل شكواك!».

قد يستخدم المرء تعليقاً مماثلاً حول سوق الأسهم الأمريكية، فالاقتصاد يشهد طفرة، وأرباح الشركات قوية، لكن السوق مع ذلك منخفضة بنسبة 10 % عن القمم، التي بلغتها في الصيف، كما أن زخمها يهبط باطراد. نعم، لم تكن العلاقة بين الاقتصاد والأسواق مباشرة قط، وثمة عوامل كثيرة تؤثر على أسعار الأسهم، وليس النمو وحده، ومع ذلك فالتناقض صارخ في الوقت الراهن، ويجدر بنا البحث في أسباب ذلك.

وتلعب التقييمات المرتفعة دوراً هنا، ولكن ليس بطريقة مبسطة. وعند النظر إلى رسم بياني لمكرر الربحية الآجل لمؤشر «إس آند بي 500» على مدى العقدين الماضيين تبدو التقييمات الآن وكأنها عند الحد الأعلى من المتوسط الأخير، لكنها ليست شديدة الارتفاع قياساً بالنمو الاقتصادي، وإن كان يجدر الإشارة إلى أن تقييمات الأسهم، التي قادت السوق، وهي كبرى شركات التكنولوجيا، متطلبة للغاية بالوقت الحالي.

تبدو التقييمات وكأنها مشكلة عند وضعها في سياق، وهو ما تفعله مقاييس روبرت شيلر، الخبير الاقتصادي في جامعة «ييل»، وإذا فحصنا عائد الأرباح المعدل دورياً لمؤشر «إس آند بي 500» أكثر من عائد السندات لأجل 10 سنوات، ما يُطلق عليه شيلر عائد مكرر الربحية الزائد المعدل دورياً، فسنجد أننا لسنا عند قمم التقييم الرهيبة، التي بلغناها إبان فقاعة «دوت كوم»، لكننا حتماً ندفع مبالغ طائلة مقابل أرباح شركاتنا مقارنة بالعائد النقدي الخالي من المخاطر المتاح في سوق سندات الخزانة.

تسهم خلفية التقييم في تفسير السبب وراء العقاب القاسي غير المعتاد، الذي يقع على الشركات، التي تخالف توقعات الأرباح، وهو ما نشرت عنه «فايننشال تايمز» الأسبوع الماضي، ولا تتماشى الأسعار الحالية مع الأداء، ويبدو وضع التقييم أكثر قسوة بالنسبة للأسهم عند مقارنتها بائتمان الشركات.

تظل الفروق ضيقة لكن العائدات المُطلقة على السندات مرتفعة العائد، متماشية مع نطاق يتراوح بين المستوى الأعلى للنسب من خانة واحدة، والأدنى من خانتين، بينما يظل التخلف عن السداد منخفضاً ومع وجودة الشركات متحسنة، وتتوفر لدى المستثمرين متعددي الأصول مجموعة من الخيارات.

إن التقييمات باعتبارها تفسيراً أساسياً لحركة أسواق الأسهم ليست أمراً بديهياً محسوماً، لكنها (التقييمات) تشكل خلفية، تعمل في ظلها عوامل تفسيرية أخرى أكثر قوة، وثمة عامل كبير، ولكن غير متبلور، مرتبط بالتقييمات والفوائد، وهو عدم اليقين بشأن التغير، الذي يطرأ على الأنظمة الاقتصادية والمالية، وتبدو الفترة بين الأزمة المالية العالمية والجائحة فترة مميزة من النمو المعتدل والتضخم المنخفض ومعدلات الفائدة القريبة من الصفر.

إذا كانت هذه الحقبة انتهت وليست في حالة توقف فقط، فسيكون من الصعب حينئذ الحديث عن ماهية التقييمات المناسبة للأصول بالحقبة التالية، وقد تكون المقارنات التاريخية غير مفيدة كثيراً في هذا الصدد.

هناك احتمالية أخرى بتلميح السوق إلى أن ازدهار الاقتصاد الأمريكي قد لا يكون مُستداماً، وبالتأكيد فإن رفع الفيدرالي للفائدة بأكثر من 5 % في وقت قياسي، واستجابة الاقتصاد بتسارع مُستدام سيكون حالة شاذة تاريخياً.

إن التضخم الذي يظل فوق المستهدف والاقتصاد شديد التسارع يفسحان طريقاً أمام ظهور شبح أخطاء الفيدرالي السابقة، وينطوي هذا على دفع الفيدرالي فائدته إلى مستويات أعلى في اللحظة عينها، التي يبدأ فيها تأثير الجولة الأولى من الزيادات بالظهور.

واحد من الأمور التي تبدو هشة بشكل خاص هو معدل الادخار الشخصي، الذي انخفض دون مستويات ما قبل الجائحة، ودون الخوص في نقاش غامض بشأن «المدخرات الفائضة» فإن القلق يكمن في أن المدخرات دون المستويات العادية يسلّط الضوء على مستهلك ينفق على نحو مكثف لا يمكن أن يستمر، واشتمل تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي صدر الأسبوع الماضي على نذير مماثل بشأن تباطؤ مستقبلي، ومنذ بداية العام وحتى اليوم تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي الاسمي بنحو نقطة مئوية واحدة مقارنة بالدخل الشخصي الاسمي، ما يشير إلى إنفاق الأشخاص من مدخراتهم.

وفي هذا الصدد قال دون ريسميلر، الخبير الاقتصادي لدى «ستراتيجاس»: «أي صدوع كبيرة في سوق العمل من شأنها التأثير سريعاً على المستهلك، الذي تقع ثقته بالفعل تحت وطأة ضغوط هبوطية».

ويُحتمل أن الأسهم تتفاعل في الوقت الراهن مع زيادة التقلبات في الفوائد، وأشار ديفيد كوستين، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الأسهم الأمريكية لدى «غولدمان ساكس» إلى ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو انحرافين معياريين، أو بقرابة 50 نقطة أساس، في أكتوبر، وهي تحركات تتصادف تاريخياً مع انخفاض «إس آند بي 500» بنسبة

4 %، ومن شأن أي ارتفاع للتضخم، وهو أمر ليس بالمستحيل في اقتصاد يتمتع بنمو قوي، أن يعيد زيادات الفيدرالي للفائدة مرة أخرى إلى الطاولة، مما سيدفع العائدات للتحليق إلى مستويات أعلى، ومن شأن وقوع سيناريو نمو وتضخم مبهم أن يسفر عن اضطرابات بسوق السندات، وبالتالي ازدياد التقلبات في العوائد.

وأخيراً سيكون من الخطأ استبعاد إمكانية وقوع خطب ما، بعد زيادات أسعار الفائدة، التي شهدناها، وقد شهدنا النذر اليسير من هذا في مارس عندما انهار مصرفا «سيليكون فالي» و«فيرست ريبابليك» نتيجة سوء إدارة مخاطر الفائدة، وفي حين تبدو بقية القطاع المصرفي مستقراً للغاية أو غير مُحوّط، ومع تمديد الشركات لآجال استحقاق ديونها عندما كانت الفائدة قريبة من الصفر، لا يمكن للمرء التنبؤ بموطن أو موعد ظهور نقاط الضعف المؤسسية التالية، وبالطبع تزداد هذه المخاطر مع ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل. لقد أثبت الاقتصاد مرونته، لكن هل سينطبق الأمر ذاته على كل صندوق تحوط كبير أو أداة ائتمانية خاصة أو هيكلية تمويل عقاري؟!