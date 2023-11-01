الإمارات تعزز التعاون الاستثماري مع مصر

ترأس معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة.

ضم الوفد عدداً من قيادات مؤسسات وطنية بارزة هي «القابضة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والظاهرة الزراعية.

وأكد معالي محمد حسن السويدي أن الزيارة تهدف إلى توسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية، وتحفيز فرص الاستثمار في المجالات الحيوية، ودراسة الفرص الكفيلة بتطوير شراكات اقتصادية وتنموية جديدة تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتخدم توجهاتهما المستقبلية.

وأضاف أن التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر يشهد زخماً متواصلاً، حيث تعد العلاقة بين البلدين نموذجاً للتعاون البناء والعمل المشترك في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد معاليه بعمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين الإمارات ومصر، والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة نحو مستويات غير مسبوقة بما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين، وقال: نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون الاستثماري مع مصر في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك من خلال استكشاف مسارات جديدة.

وخلال الزيارة، التقى معاليه والوفد المرافق مع عدد من المسؤولين المصريين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات، حيث تمت مناقشة العديد من المحاور المهمة وذلك بهدف تطوير مسارات جديدة للتعاون الاستثماري وبحث فرص الاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة والنقل والصناعات الغذائية والتعليم وغيرها.

كما شهدت اللقاءات المشتركة استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة، والنقل، والأغذية والزراعة، والأدوية، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات وذلك عبر الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر.

جدير بالذكر أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي مباشر في مصر، حيث تستثمر 1250 شركة إماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية.