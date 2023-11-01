حروب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا تعرّي مواطن الضعف لدى الطرفين

من الضروري في أي محاولة لتشريح صناعة السياسة الصينية هذه الأيام أن نبدأ بتنبيه ما، في أغلب الأحيان، وفي السواد الأعظم من القضايا، لا نكون على دراية بما تفكر فيه القيادة في بكين، وإذا أردتم الاستزادة من الصندوق الأسود للسياسة الصينية فأوصيكم بالرجوع إلى ما قاله وو غووغوانغ، الذي عمل مستشاراً لشاو زيانغ، رئيس الوزراء الأسبق، وترجمه واحد من أبرز المتخصصين في شؤون الصين عالمياً، جيريمي بارميه، وهنا يكون التواضع أمراً حتمياً.

ورغم التنبيه سالف الذكر سنحاول شرح وإيضاح النوايا المُحتملة للصين في إعلانها يوم 20 أكتوبر وضع ضوابط على تصدير الغرافيت، وهو مادة أساسية تُستخدم في تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية.

وكخلفية للموضوع، وكما نشرت «فاينانشال تايمز» سابقاً فإننا نعلم أن مسؤولين في وكالات تكنولوجية وتجارية ودفاعية صينية عدة كانوا يلتقون منذ أواخر العام الماضي القيادة لتقديم المشورة فيما يتعلق بكيفية الرد على القيود المتزايدة، التي تفرضها إدارة بايدن على بيع شرائح الكمبيوتر ومعدات وتكنولوجيا صناعة الشرائح للشركات الصينية، وقد حصلنا في يوليو على صورة أولية لاستعدادات بكين لتوجيه ضربة انتقامية، حيث كشفت الصين عن قيود على صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان أساسيان يُستخدمان في تصنيع الشرائح والمركبات الكهربائية، ومعدات الاتصالات وأنظمة السلاح.

وبدا ذلك للكثير من العاملين في الصناعة سيناريو كابوسياً، فقد قررت بكين الاستفادة من هيمنتها الشديدة على إنتاج الكثير من المواد الخام المهمة للتكنولوجيا والبنية الأساسية الحديثة، لكن من الناحية العملية لم تقع أي اضطرابات بعد في إمدادات الغاليوم والجرمانيوم، حيث استمرت صادرات المنتجات، وإن كان ذلك يأتي مع متاعب إضافية، تتمثل في الحصول على تصاريح جديدة. ويسلط هذا الضوء على ما نشرناه سابقاً عن أن القواعد الجديدة للصادرات كانت مُصممة بعناية كونها سلاح ردع، وبمثابة تحذير للولايات المتحدة وحلفائها، مفاده أن الصين بإمكانها الانتقام، وأنها ستنتقم.

ورغم ذلك استمر سيل الضوابط المفروضة على الصادرات، الذي تقوده الولايات المتحدة، وكان من بين الأكثر إيلاماً، من وجهة النظر الصينية، إعلان وزارة التجارة الأمريكية في 17 أكتوبر توسيع نطاق الضوابط واسعة النطاق، التي تم فرضها العام الماضي، لتشمل صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة، وكما نشر أصدقاؤنا المتخصصون في التكنولوجيا الصينية يمكن أن يتسبب هذا في اعتماد شركات التكنولوجيا الصينية على شرائح قديمة ومخزنة،منذ فترة لتشغيل صناعة مهمة للنمو المستقبلي.

وفي إدراك متأخر للأمور لم يكن من المفترض أن نتفاجأ من أن بكين ستوجه سريعاً ضربتها الانتقامية، ومع ذلك فإن قرار الصين، الذي يستهدف الغرافيت أرسل موجات من الصدمات تردد صداها لدى الشركات والحكومات، التي وجدت نفسها في مأزق.

وفي غضون ساعات عقد وزير التجارة في سيئول اجتماعاً عاجلاً مع اتحاد صناعة البطاريات وموردين آخرين للمكونات، ولهذا القلق ما يبرره بالتأكيد هنا، بالنظر إلى هيمنة الصين على سوقي معالجة الغرافيت الطبيعي والاصطناعي.

ولا يزال الدبلوماسيون يحاولون تقصي الأمر لمزيد من المعلومات، ويكمن السؤال المباشر في تنفيذ القرار، وفي هذا الصدد فإن توقيت فرض القيود على صادرات الغرافيت، والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من القيود، التي فُرضت على الذكاء الاصطناعي، قد يكون مفيداً في إرشادنا.

وأفاد مسؤول صيني على صلة وثيقة بخطط الانتقام بأن إعلان القيود على تصدير الغرافيت عكس حاجة بكين المُلحة للرد، ما يأتي بالتزامن مع جهود لتقليل الاضطرابات والأضرار، التي قد تلحق بالمصالح التجارية الصينية، وثمة ما يدعم هذه الادعاءات، وهو أن العاملين في الصناعة يبدو أنهم لم يتلقوا أي تحذيرات، إذ تفاجأت الأسواق، كما لم تعلن السلطات أي توجيهات مصاحبة بشأن حصص التصدير أو أي حظر صريح على دول بعينها.

وخلافاً لبعض القيود الأمريكية لا يمكن افتراض أن الصين سترفض إعطاء تصاريح، لذا ومن دون أي تلميح من جانب بكين بشأن إنفاذ أكثر صرامة للقرار يشير كل هذا إلى أن السلطات ستواصل إصدار التصاريح، وأن الاضطرابات في الإمدادات ستكون هامشية في الوقت الراهن.

ومع ذلك يجب عدم التهوين مما أعلنته بكين، فبينما تمارس الصين ضبطاً للنفس، لكن بإمكانها الانتقام في أي وقت، ويمكنها أن توجه ضربة قاصمة إلى قلب التحول الأخضر في الغرب، لذلك فإن بكين تتمتع بسلاح فعال، كما أن الوقت في صالحها.

وإذا ما نظرنا إلى المستقبل فإن بكين وواشنطن بحاجة للوضع في الاعتبار أن استغلال طرف ما لنقاط القوة لديه (أي الشرائح بالنسبة للولايات المتحدة وموارد التكنولوجيا النظيفة بالنسبة للصين) يدفع الجانب الآخر إلى زيادة تركيزه على مواطن الضعف لديه، فهل يطلق كل طرف منهما الرصاص على قدميه؟ هل سيكون لحاق الصين بركب الشرائح أسهل من استبدال الولايات المتحدة لكامل الإمدادات الصينية من الموارد، التي تعتمد عليها التكنولوجيا النظيفة؟

ما نعرفه حالياً أن التأثير المدوي الناجم عن قرارات كل من الصين والولايات المتحدة سيكون المزيد من عدم اليقين، فلا توجد ضمانات بأن بكين لن تبدأ في تأخير إصدار تصاريح تصدير الغرافيت أو توسيع قيودها، لتشمل مجموعات أخرى من الموارد الأساسية، التي تهيمن عليها، كما لا توجد أيضاً ضمانات بأن الولايات المتحدة ستواصل منح تصاريح للشركات الكورية الجنوبية واليابانية لبيع الشرائح المتقدمة في الصين.