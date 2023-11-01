الفجوة الاستراتيجية لشركات النفط الكبرى عبر الأطلسي تتسع أكثر من أي وقت مضى

ثمة مزحة قديمة معروفة في أوساط قطاع النفط والطاقة حول شركة هيس، استندت إلى صحيفة نيويورك تايمز في عام 1972، تقول إن اسم الشركة يرمز إلى العطلات والأمسيات وأيام السبت والأحد، وهو شعور يدركه جيداً مستشارو القطاع خلال عملية التحول نحو صافي الانبعاثات الصفرية.

ويبدو أن الصفقات الضخمة ترتكز على توقعات مرنة للطلب على النفط، وهو نهج يفترض أن التحول ربما يتخذ منحى بلا مغزى بعض الشيء، ولكن يبقى أن هذه الاندماجات منطقية في سيناريوهات أخرى.

وتستخدم شركات النفط الكبرى أسهمها عالية القيمة لشراء الأصول الجيدة التي تحتفظ بها شركات أعلى في تكلفة الملكية. وتبدو براميل شركة بايونير المحلية الأكثر مرونة من حيث مساحة الصخر الزيتي مفيدة في عالم ضبابي، وكذلك هي القدرة على العمل بشكل أكثر كفاءة وتقليل الأصول منخفضة الجودة من المحافظ الاستثمارية مع تغير التوقعات.

وأحد الاستنتاجات هنا هو أن القطاع الأوروبي، ولسبب غير واضح، سيتعين عليه مجاراة منافسيه في هذا التطور.

وبالتأكيد، فإن صفقة إكسون ستخلق قوة إنتاجية عملاقة أكبر بنسبة 50 % من شركة شل وفقاً لأرقام شركة ريستاد إنرجي لعام 2023، وأكبر بنسبة 75 % من شركة بريتيش بتروليوم، غير أنه لا توجد أصول أخرى تتيح النمو متاحة للشراء مثل جوهرة التاج التي تملكها هيس في غويانا.

ولا تمتلك الشركات التي تضخ النفط في أوروبا أسهماً عالية التصنيف تمكنها من هندسة عمليات الاستحواذ بأسعار مغرية، بل إن شكوك المستثمرين حول قرار القطاع الأوروبي بالاستثمار في تحول الطاقة بدلاً من تجاهله لن يتم حلها من خلال الجمع بين الاثنين.

وباستثناء من يطلقون شعار «كن أكبر واخفض التكاليف» (وهذا قد يحدث)، فليس من الواضح ما الذي ستحققه عمليات الاندماج. والأمر الغريب الآخر هو فكرة مفادها أن قناعة الشركات الأمريكية بمستقبلها النفطي لابد أن تؤدي إلى عرقلة الاستثمار الأوروبي في الشركات التي تمر بمرحلة انتقالية.

ولنترك جانباً حقيقة العمل في سوق مختلفة، حيث تتطلب الشرعية الاجتماعية اختيارات مختلفة، إذ سيكون من الغريب تماماً أن يختار الجميع، في مواجهة هذا النوع من عدم اليقين الشديد بشأن التوقعات المتعلقة بالنفط والغاز، استراتيجيات متطابقة.

إن التوقعات التي تتراوح بين نمو الطلب على النفط بنسبة 15 % حتى عام 2045 (منظمة أوبك) إلى انهيار بنسبة 75 % بحلول عام 2050 (أحد سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية) لا ينبغي لها أن تخلق إجماعاً على رد الفعل.

كما أن القوى المتنافسة المتمثلة في استمرار نمو الطلب، والاضطرابات السياسية والمخاوف بشأن أمن الطاقة يقابلها ازدهار للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وطلب على الوقود الحيوي، وتسارع لاعتماد السيارات الكهربائية، وهو ما لا ينتج عنها فائز ساحق أكيد.

وتخفي الأحاديث الودية الخافتة المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج لشركات النفط من قبيل بريتيش بتروليوم وشل هذا العام إلى حد ما الفجوة الاستراتيجية المتسعة عبر المحيط الأطلسي، حيث تعمل بريتيش بتروليوم على وضع 40 % من استثماراتها في المناطق منخفضة الكربون بحلول عام 2025، وهي الآن أكثر ميلاً للوقود الحيوي وشحن السيارات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

وبناءً على ما ستنتهي إليه شركة شل في نطاق أعمالها المختلفة، فستتراوح أرقامها بين 15

و23 %، في حين ستبلغ نسبة مساهمة الشركات الأمريكية الكبرى بالكاد رقماً أحادياً.

وسيتم تعديل هذا الإنفاق، على أساس العوائد، وكذلك على أساس ما تحرزه التكنولوجيا من تقدم في مجالات مختلفة، كما يحدث بالفعل مع قيام شركة شل بتقليص الوظائف في قسم التنقل الهيدروجيني الخفيف لسيارات الركاب هذا الأسبوع.

وقال أوزوالد كلينت، من شركة بيرنشتاين، إن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها في مشاريع طاقة الرياح واتفاقيات احتجاز الكربون، وهو ما يكذب التشاؤم بشأن العائدات المحتملة المعروضة.

وقد تفوق أداء القطاع الأوروبي على أداء القطاع الأمريكي على مدى العام الماضي، مع تضييق خصومات التقييم التي كانت ضخمة ذات يوم على أساس أرباح الأسعار الآجلة. ويعكس جزء كبير مما تبقى سوقاً أمريكية ذات قيمة أكبر بشكل عام، حتى مع استبعاد شركات التكنولوجيا.

وعلى أقل تقدير، ونظراً لتفوق القطاع في الأداء على السوق الأوروبية، لابد من وجود مستثمرين قد يرغبون في التدفقات النقدية للوقود الأحفوري (والأسعار المرتفعة المحتملة بسبب انخفاض الاستثمار) مع الاستمتاع بسلاسة انتقال التمويل - خصوصاً مع ظهور مجالات أعمال جديدة (وهو ما نأمله) ستصبح أكثر أهمية بحلول عام 2030.

إن قناعة الشركات منذ عامين كانت بأن لديها المعرفة التقنية، وخبرات المشاريع، والأعمال التجارية، والمعرفة الشاملة بالأنظمة اللازمة لتنفيذ العمل الانتقالي الناجح، لا تزال قائمة. ولكن ستزيد صعوبة إقناع العالم في هذا الصدد بينما تتقمص الشركات دور رجل نفط من تكساس.

وكما قال أحد المستثمرين المقيمين في أوروبا، فإنه في بعض الأحيان، يبدو الأمر وكأنني الشخص الذي يحاول إثارة حماسة الشركات بشأن استراتيجيتها، وليس العكس. وربما لا يزال تغيير هذا الانطباع يتطلب جهداً يشبه صفقة هيس، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.