محمد بن راشد: قطر أبدعت في استضافتها كأس العالم.. ونراهن على أفضل نسخة في السعودية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة

المملكة العربية السعودية كأس العالم 2034،

فوز عربي.. ونجاح خليجي جديد.

وقال سموه في تغريدة على "إكس": "استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي .. ونجاح خليجي جديد .. ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية..

أبدعت قطر في استضافتها لكأس العالم.. ونراهن على استضافة المملكة لأفضل نسخة في تاريخ الكأس".



وأضاف سموه: "بمثل هذه المناسبات العالمية تنهض المنطقة وتنمو وتزدهر.. ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة "أوروبا الجديدة "..

كل التوفيق لإخواننا في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".