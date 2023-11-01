رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض يتهم بايدن بتلقي «أموال صينية مُبيضة»

أكد الأمريكي جيمس كومر رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض، أن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قام في عام 2017 بتلقي مبلغ 40,000 دولار من أموال صينية «مُبيضة» من حساب مصرفي يعود لشقيقه وزوجة شقيقه بواسطة شيك شخصي، مشيراً إلى أن هذا يعرض الرئيس لخطر التعرض لابتزاز مستقبلي من قبل بكين.

وأوضح كومر، الجمهوري من ولاية كنتاكي، هذه النتائج في فيديو نشره اليوم الأربعاء، وجاءت هذه النتائج بعد أن أصدر كومر استدعاءً للسجلات المصرفية الشخصية والتجارية التابعة لكل من جيمس بايدن وهانتر بايدن، كجزء من تحقيقه في تعاملات عائلة بايدن في مجال الأعمال وما إذا كان الرئيس متورطًا.

قال كومر: "تذكروا عندما قال جو بايدن للشعب الأمريكي إن ابنه لم يربح أموالًا في الصين؟ حسنًا، ليس فقط أنه كذب حول ربح ابنه هانتر أموالًا في الصين، ولكنه اتضح أيضًا أن مبلغ 40,000 دولار من أموال صينية «مُبيضة» وصلت إلى حساب جو بايدن البنكي بشكل شخصي بواسطة شيك، ولجنة الإشراف تمتلك هذه المعلومات".

وأوضح كومر أن "مسار الأموال" بدأ في يوليو 2017 عندما طالب هانتر بايدن بدفعة مالية بقيمة 10 ملايين دولار من شريك في مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة «CEFC» وفي رسالة عبر تطبيق «واتس آب»، زعم أنه "كان جالسًا مع والده وأن شبكة بايدن ستتحول ضد شريكه إذا لم يقدم الأموال"، حسبما أوضح كومر.

وفي الرسالة على «واتس آب»، زعم هانتر بايدن أنه ووالده سيضمنان أنه "ستندم على عدم اتباع توجيهاتي". طلب هانتر تحويل 10 ملايين دولار لصالح مشروعه المشترك مع CEFC المسمى «سينوهوك القابضة».

وأكد كومر أن "خطة الابتزاز" التي نفذها هانتر نجحت، مشيرًا إلى أنه بعد أيام فقط تم تحويل 5 ملايين دولار "من شركة تابعة لـ«CEFC» الصين.

وأشار كومر، باستناده إلى سجلات البنوك التي تم الحصول عليها، إلى أنه في 8 أغسطس 2017 تم إرسال الأموال بقيمة 5 ملايين دولار إلى «هودسون ويست 3»، شركة مشتركة أسسها هانتر بايدن وشريك CEFC جونغوين دونغ، وفي نفس اليوم، قامت

«هودسون ويست 3» بإرسال 400,000 دولار إلى «أواسكو بي سي»، وهي كيان منفصل يتحكم فيه ويمتلكه هانتر بايدن.

وبعد أيام، في 14 أغسطس 2017، حوَّل هانتر بايدن 150,000 دولار إلى مجموعة «ليون هول» وهي شركة تملكها جيمس بايدن وزوجته سارة بايدن، بحلول 28 أغسطس 2017، وقال كومر إن سارة بايدن قامت بسحب 50,000 دولار نقدًا من مجموعة «ليون هول» وقامت لاحقًا بإيداعها في حسابها الشخصي وحساب جيمس بايدن الشخصي.

وأشار كومر إلى أن سارة بايدن كتبت شيكًا بقيمة 40,000 دولار لجو بايدن بضمنها عبارة "سداد قرض".

وقال كومر إن حتى إذا كان الشيك، الذي كان يمثل 10% من المبلغ الذي تم إرساله إلى «أواسكو»

التابعة لهانتر، هو في الواقع عبارة عن سداد لقرض، "إلا أنه يُظهر كيف استفاد جو من توريط عائلته في تحقيق ربح باستخدام اسمه - وبالمال الصيني على وجه التحديد".

وأضاف كومر: "بدون تداول أسرته لاسمه وبدون تهديد ابنه هانتر لشريك في CEFC بعواقب يزعم أن جو بايدن كان يعلم بها، لم يكن لدى جيمس المال لكتابة شيك بقيمة 40,000 دولار لشقيقه جو". وأشار إلى أن تعامل عائلة بايدن مع CEFC بدأ بينما كان جو بايدن نائبًا للرئيس.

وأكد كومر: "من خلال تلقيه لأموال مأخوذة من شركة مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني تريد تعزيز مصالح الصين، جعل جو بايدن نفسه عرضة لابتزاز مستقبلي واختزل من مصالح أمريكا لصالح رغبته في تحقيق أرباح مالية". وتعهد رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض بأنه سيستمر في متابعة مسار الأموال وسيطالب بمسائلة الرئيس جو بايدن بسبب فساده.

وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس جو بايدن دائمًا أنه لم يكن لديه أعمال تجارية مع ابنه، كشفت رسائل نصية حصلت عليها شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية في عام 2020 أن جو بايدن قام في مايو 2017 بلقاء شركاء أعمال هانتر في مشروع «سينوهوك» وتحديدًا مقابلته لتوني بوبولينسكي، وتم الاجتماع في 2 مايو 2017، ووفقًا لبريد إلكتروني تم الحصول عليه من قبل «فوكس نيوز» في عام 2020، والذي تم التحدث فيه عن "حزم تعويض" لستة أشخاص في صفقة تجارية «CEFC»،

ويتضمن البريد الإلكتروني ملاحظة تشير إلى أن "هانتر لديه بعض توقعات المكتب التي سيركز عليها"، وتشير إلى توزيع الحصص في الأمانة المقترحة مع وجود نسبة لـ"للشخص الكبير" دون مزيد من التفاصيل،

وقيل إن "الشخص الكبير" يشير إلى الرئيس جو بايدن.

في الوقت نفسه، أصدرت اللجنة أيضًا يوم الأربعاء الرابع مذكرة للسجلات المصرفية، كشفت عن دفعات إضافية "تتبعتها" اللجنة من "شركات صينية إلى جو بايدن".

وحتى الآن، خلال تحقيق اللجنة، أكد كومر أن أفراد عائلة بايدن وشركاء أعمالهم و"الشركات ذات الصلة بهم" تلقوا "أموالًا كبيرة من أفراد وشركات في الصين وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا".

وأشار كومر إلى أن لجنة الإشراف على البيت الأبيض تعلمت خلال تحقيقها أن عائلة بايدن وشركاؤهم في الأعمال جنبًا إلى جنب مع "الشركات ذات الصلة بهم" جنبا إلى جنب مع بيع جو بايدن نحو ما يزيد عن 24 مليون دولار بين عامي 2014 و2019 باعتبارهم "العلامة التجارية" حول العالم.

وفي الوقت نفسه، أفاد كومر الأسبوع الماضي بأن لجنته اكتشفت دليلاً على أن جو بايدن في عام 2018 تلقى مبلغ 200,000 دولار بشكل مباشر على شكل "شيك شخصي" من جيمس بايدن وسارة بايدن. وكان هذا الشيك مسمى أيضًا "سداد قرض".

وقال كومر إن جيمس بايدن "تلقى 600,000 دولار كقروض منAmericore

"، مضيفاً: "في 1 مارس 2018، قامت أميريكور بتحويل قرض بقيمة 200,000 دولار إلى حساب البنك الشخصي لجيمس وسارا بايدن - وليس حساب الأعمال الخاص بهم، وفي نفس اليوم، كتب جيمس بايدن شيكًا بقيمة 200,000 دولار من نفس الحساب الشخصي لجو بايدن، جيمس بايدن كتب هذا الشيك لجو كسداد قرض، قرضت أميريكور - الشركة المتعثرة - أموالًا لجيمس بايدن، الذي أعادها إلى جو بايدن".

وأوضح البيت الأبيض وقتها رداً على مزاعم «فوكس نيوز» أن الرئيس، بصفته مواطنًا خاصًا، قرض شقيقه بأمواله الخاصة عندما كان يحتاجها، وبعد استعراض سجلات البنك، توجد سجلات تؤكد سداد القرض.