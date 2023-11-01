ايرلندا تندد بمجزرة جباليا
التاريخ
11/1/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على غزة، الثلاثاء، "لم يكن متناسبا بأي شكل من الأشكال"، في إشارة إلى مجزرة جباليا التي أدت لسقوط قرابة 400 شهيد وجريح.
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