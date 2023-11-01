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ايرلندا تندد بمجزرة جباليا

11/1/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على غزة، الثلاثاء، "لم يكن متناسبا بأي شكل من الأشكال"، في إشارة إلى مجزرة جباليا التي أدت لسقوط قرابة 400 شهيد وجريح.

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