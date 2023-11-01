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إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن تجاه فلسطين المحتلة

11/1/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أُطلقت مساء اليوم الثلاثاء،
صواريخ وطائرات مسيرة
من اليمن تجاه
فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل
الإعلام العبري: سماع دوي إنفجار في إيلات، والتفاصيل قيد التحقيق.

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