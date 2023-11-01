متحدث الصحة: لدينا تكليفات مباشرة من رئيس الجمهورية بتقديم كل الدعم لمصابى غزة

MENAFN - Youm7) قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تكليفات مباشرة لوزارة الصحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين .





أضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من جراء الحرب على غزة، مردفا: "كل مستشفى لها مستوى من التدخل الجراحي بناء على الحالات الواردة، والأشقاء في وزارة الصحة الفلسطينية أرسلوا أسماء بـ81 مصاب في تخصصات مختلفة وبناء على التشخيص المبدئي تم تجهيز المستشفيات".





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "بمجرد دخول الأشقاء المصابين معبر رفح، سيجرى الكشف على المرضى وتوجيههم وفق الكشف الدقيق الذي يتم في المعبر إلى المستشفيات، ولدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين بمستويات مختلفة في مستشفيات شمال سيناء، وفي حال الاحتياج إلى الانتقال إلى المحافظات القريبة سننتقل إلى مستوى آخر حتى نصل إلى مستشفيات القاهرة الكبرى".





وأشار، إلى أن وزارة الصحة تخطط دائما للأسوأ وتتحرك بناء على ما هو واقع، أما بالنسبة للقدرات الاستيعابية للمستشفيات فهي تزيد عن 350 و400 سرير".