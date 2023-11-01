مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة من إنسان لإنسان لدعم الأشقاء فى فلسطين

MENAFN - Youm7) أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهه لقطاع غزة، يأتي ذلك تكثيفا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة. واستعدادا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من شعار المؤسسة نفسها "حياة كريمة... من إنسان لانسان" وتعزيزا على دورها في كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية. ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة علي مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار "من طفل لطفل" حيث تستهدف هذه المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

ولذلك تستقبل مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس بكافة أنواعها (الحكومية والخاصة والدولية) بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة.





وتقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية والتركيز على الجوانب الإنسانية (سواء ثقافيا- ماديا- معنويا). وتركز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية "الحكاية" والتي تعمل على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة (ابتدائي- اعدادي- ثانوي- شباب الجامعات)، والذي يقوم بإعلاء معاني المشاركة والتطوع، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

واستقبلت المؤسسة في يوم المبادرة الأول عددًا من الطلاب. والذين بدورهم تقدموا للتطوع بمؤسسة حياة كريمة نيابة عن مدارسهم وكذلك قام عدد من الطلاب بتقديم التبرعات لأهالي فلسطين.

ويشمل برنامجا "من طفل لطفل" لقاء مع إدارة مؤسسة حياة كريمة، وعمل جولة تعريفية بقطاعات المؤسسة والتعرف على مشروعاتها وأدوارها في المجتمع المصري والدولي، والتعرف على كيفية نشأة مؤسسة حياة كريمة الشبابية ودعم القيادة المصرية لها، والتعريف بالقضية الفلسطينية وأهمية المساعدات الموجهة لها. ثم شارك الطلاب في عملية تعبئة المساعدات الغذائية المرسلة لفلسطين الشقيقة.





مؤسسة حياة كريمة





أعضاء مؤسسة حياة كريمة





حياة كريمة





المتطوعون فى حياة كريمة





جانب من التعبئة والتغليف





أطفال حياة كريمة





جانب من اللقاء







