وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة

MENAFN - Youm7) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حركة حماس.





وأضاف جالانت، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي له، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحرب لها ثمن باهظ والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول، مشيرًا إلى أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم، قائلًا: "نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليهم".





وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "أقاسم عائلات الجنود أحزانهم.. أعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقا وأنا أدعمهم وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكم".



