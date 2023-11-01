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أبو الغيط: معركة التهجير ستكون طويلة وتحتاج للتضامن العربى

11/1/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Youm7) دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى التضامن العربي لإحباط المخططات الشريرة ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.


وكتب أبو الغيط - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس" اليوم الأربعاء إن معركة ‎التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد ‎الشعب الفلسطيني والدول العربية.







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