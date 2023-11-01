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القاهرة الإخبارية: أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبنانى

11/1/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبناني .

و قصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس، الاثنين بلدتي بليدا وعيتا الشعب على الحدود اللبنانية، بعدة صواريخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

و أضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة بليدا في مرجعيون، كما نفذ طيران الاحتلال في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.

وحاليا تشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة تطال القرى الحدودية.







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