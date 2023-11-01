وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العملية البرية في قطاع غزة

MENAFN - Youm7) قال يوآف جالانت ، وزير الدفاع الإسرائيلي، إننا سنواصل العملية البرية في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف يوآف جالانت، أن العملية البرية في غزة بدأت عندما كانت الظروف ملائمة، نعقد جلسات تقييمات أمنية بشأن المحتجزين في غزة.

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن قطاع غزة وما يحدث تطهير عرقي.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن التاريخ لم يشهد تحول دولة محتلة إلى دولة تدعي الحق في الدفاع عن نفسها، ليس ممكنا مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكاره لقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، رفضه تحويل قطاع غزة لمنطقة أمنية إسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة غير منفصل عن الوضع بباقي الأراضي الفلسطينية.







