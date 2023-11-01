Wednesday, 01 November 2023 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر وغزة.. يد تساعد ويد تعالج.. غدا فى اليوم السابع

11/1/2023 2:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الجهود المصرية للتخفيف عن الاشقاء الفلسطينيين تحت عنوان" مصر وغزة.. يد تساعد ويد تعالج.. معبر رفح.. استقبال الجرحى والمصابين للعلاج فى المستشفيات المصرية.. التحالف الوطنى.. تسليم أضخم قافلة مساعدات للجانب الفلسطيني.. جهود القاهرة.. انتزاع مواقف دولية لمنع تصفية القضية الفلسطينية.. مجلس النواب.. توثيق جرائم الاحتلال فى غزة لتقديمها لـ «الجنائية الدولية»



اقرأ فى العدد أيضا..

- الرئيس السيسى يتابع جهود تلبية احتياجات المواطنين


- صلاح يتصدر المرشحين لجوائز كاف 2023



- المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى ندوة «اليوم السابع»: نمارس حملتنا الانتخابية دون تضييق من الدولة ولم يتدخل أحد فى قرار ترشحى للرئاسة.. النظام الحالى لم يمارس أى ضغوط ضدنا.. لا أمتلك «عصا سحرية» لتحديد موعد للإصلاح الاقتصادى.. وحكومتى حال فوزى لن تكون وفدية خالصة




- «التعليم» توجه بإعلان نظام امتحانات «الإعدادية» وفقا لظروف كل محافظة.. عقد اختبار التيرم الأول يناير المقبل.. وتحديد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة التقدم للاختبارات إلكترونيا



- المذابح مستمرة.. مجزرة جديدة في جباليا.. مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على عدة محاور فى غزة .. إسرائيل تعترف بمقتل 15 جنديا فى المواجهات العنيفة داخل القطاع.. وتدمير آليات لجيش الاحتلال فى عمليات متفرقة للمقاومة
























MENAFN01112023000132011024ID1107353903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث