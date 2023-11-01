نائب محافظ القاهرة يوجه بإزالة مخالفات البناء بشكل فورى

MENAFN - Youm7) عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بحضور رؤساء أحياء شرق القاهرة ومسؤلي الأملاك لمتابعة موقف المتغيرات المكانية والتعامل مع مخالفات البناء والتعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

ووجه نائب محافظ القاهرة، خلال الاجتماع بالتعامل بحزم مع أية مخالفات جديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الجديدة والتعامل الفوري مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.