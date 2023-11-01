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وزارة النقل توفر وسائل نقل جماعى لنقل رواد معرض النقل الذكى

11/1/2023 2:36:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها مساء اليوم أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 5-8 نوفمبر 2023 وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وارض مصر للمعارض ) بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي .

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها ( ايجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة ) بتوفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض يومياً (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا ) وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس )







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