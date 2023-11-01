الهيئة الإنجيلية: التحالف الوطنى ساهم فى تحسين حياة ملايين المصريين

MENAFN - Youm7) نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاء لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية،تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة الإنجيلية، وذلك بحضورSonny PerdueChancellor وزير الزراعة الأمريكى الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعى بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، ودالكتور احمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وعدد القيادات وشركاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وخلال فعاليات اللقاء تم عرض تأثير مبادرة ازرع على تحقيق الأمن الغذائي المصري، وعلى تحسين إنتاجية ودخل المزارع المصري، بعد نجاح المرحلة الأولى والوصول إلى 100 ألف مزارع و 150 ألف فدان، واستكمال العمل على المرحلة الثانية للوصول إلى 500 ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، حتى تحقق "ازرع" الحلم المصري الأكبر وهو الوصول إلى 500 ألف مزارع، وزراعة مليون فدان قمح، بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وخلال خطاب اللقاء رحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع المشاركين، وبالسيد Sonny وزير الزراعة الأمريكي الأسبق، كما عبر رئيس الإنجيلية عن

اعتزاز الهيئة بكونها جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي تأسس برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مارس 2022،

وبعضويتها في هذا الكيان، الذي تبنى خلال الأعوام القليلة الماضية مبادراتٍ تنموية كبيرة،ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة عدة ملايين من المواطنين، في مختلف أنحاء مصر.





وأضاف "زكى" خلال كلمته "أن مبادرة ازرع واحدة من أهم المبادرات برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة وزارة الزراعة المصرية، ونموذج ملهم في التعاون بين المجتمع المدني والدولة في خدمة المجتمعات".





ومن جانبه عبر وزير الزراعة الأمريكي الأسبق عن سعادته الكبيرة باستضافة الهيئة الإنجيلية، والحوار مع الدكتور القس أندريه زكي، كما عبر عن اعتزاز الكبير بمشاركة نخبة مصرية واعية من الخبراء في مجال الزراعة والمزارعين المصريين، كما عبر عن تقديرة الكبير بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية الأمن الغذائي المصري وتحقيق خطوات كبيرة في مجال الاكتفاء الذاتي، وتجاوز التحديات الكبيرة

التي تواجه المجتمع المصرى.





يذكر أن

الهيئة القبطية الإنجيلية ودورها فى العمل التنموي؛ والهيئة هي واحدة من أقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري، وقد عملتْ منذُ نشأتِها عام 1950، في مجالاتٍ كثيرةٍ، وبالأخص مجالات التنمية والثقافة، بهدف تحسين نوعية الحياةِ للمواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الاجتماعية. وامتد عمل الهيئة عبر عقود من الجَهد ليَصل عدد من تخدِمهم في يومنا هذا إلى أربعة ملايين مواطن مصري في مختلف أنحاء البلاد.

وتؤمن الهيئة بأن العمل الاجتماعي أكبر بكثير من فكرة تقديم الإحسان، وأن الهدف الأكبر منْه هو التمكين، فالتمكين هو أن تعطي الشخص الأداة التي يستطيع بها أن ينمِّي حياته ويطوِّر قدراته وموارِده.

جانب من المقابلة





الحضور





الدكتور طلعت عبدالقوى





جانب من لقاء التحالف





مارجرجريت صاروفيم





جانب من أعضاء الهيئة





الدكتور القس أندريه زكى



