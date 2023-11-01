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النائب العام يبحث مع وزيري الزراعة والتنمية المحلية سبل التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

11/1/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر عام 2023، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ حيث تباحث معهما في سُبل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها.



كما جرى التنسيق لإنشاء "خطٍ ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين، بحيث يضطلع القائمون عليه بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة تلك البلاغات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها في ضوء ما تسفر عنه معاينة مسرح الواقعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وكذا إخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا، على أن تجري مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات على النحو آنف البيان.
















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