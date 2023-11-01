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البيت الأبيض يطور استراتيجية ضد الإسلاموفوبيا وسط قلق المسلمين الأمريكيين

11/1/2023 2:36:30 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل إدارة الرئيس الإمريكي جو بايدن في سرية على تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وفقًا لمصادر لوكالة اسوشيتد برس، حيث تواجه شكوكًا من العديد من الأمريكيين المسلمين بشأن دعمها القوي للهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقال ثلاثة أشخاص إنه كان من المتوقع في الأصل أن يعلن البيت الأبيض عن خططه لتطوير الاستراتيجية الأسبوع الماضي عندما التقى بايدن مع الزعماء المسلمين، لكن ذلك تأخر، وقال اثنان إن التأخير يرجع جزئياً إلى مخاوف الأمريكيين المسلمين من افتقار الإدارة إلى المصداقية بشأن هذه القضية نظراً لدعمها القوي للجيش الإسرائيلي، الذي أدت هجماته ضد المقاومة الفلسطينية إلى مقتل آلاف المدنيين في غزة.

وتصاعدت حوادث الكراهية المعادية لليهود والمسلمين بشكل كبير في الولايات المتحدة وخارجها منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر ضد إسرائيل والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز المئات كرهائن، ورد فعل إسرائيل في غزة، ومن أبرز الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ من العمر 6 سنوات وإصابة والدته في هجوم في إلينوي يزعم المدعون أنه كان مدفوعا بالإسلاموفوبيا.

وقال خبراء إن استراتيجية البيت الأبيض يمكن أن تفشل في الوقت الذي يشعر فيه العديد من الأمريكيين المسلمين أن الدعوة إلى تقرير المصير للفلسطينيين يتم وضعها بشكل غير عادل مع أولئك الذين يتبنون معاداة السامية ويدعمون المتطرفين.







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