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القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الإسرائيلى يؤكد أن العملية العسكرية في قطاع غزة صارمة

11/1/2023 2:36:30 PM
(MENAFN- Youm7)


قالت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت يؤكد أن العملية العسكرية في قطاع غزة صارمة وتحقق الأهداف المرجوة منها.

وفى وقت سابق قصفت طائرة أباتشى إسرائيلية قطاع غزة أثناء البث الهوائى لقناة القاهرة الإخبارية.


وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن طائرة أباتشي إسرائيلية ألقت المقذوفات على قطاع غزة، عقب إلقاء طائرات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء القطاع، أعقبه قصف مستمر لقوات الاحتلال في داخل القطاع.









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