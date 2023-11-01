القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الإسرائيلى يؤكد أن العملية العسكرية في قطاع غزة صارمة

(MENAFN
- Youm7)
قالت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت يؤكد أن العملية العسكرية في قطاع غزة صارمة وتحقق الأهداف المرجوة منها.
وفى وقت سابق قصفت طائرة أباتشى إسرائيلية قطاع غزة أثناء البث الهوائى لقناة القاهرة الإخبارية.
وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن طائرة أباتشي إسرائيلية ألقت المقذوفات على قطاع غزة، عقب إلقاء طائرات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء القطاع، أعقبه قصف مستمر لقوات الاحتلال في داخل القطاع.
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