سفير مصر فى بروكسل يتهم الغرب بالانحياز لإسرائيل.. ويؤكد: الازدواجية قوضت سمعتهم

MENAFN - Youm7) انتقد سفير مصر لدى بروكسل موقف الغرب من الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، متهما الغرب بالانحياز لإسرائيل، وفقا لمجلة بوليتكو.

وفي مقابلة أجريت معه في مقر إقامته في بروكسل، أكد كبير الدبلوماسيين المصريين في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، أن بلاده لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من غزة.

قال عبد العاطي لبوليتكو: "لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية وحدوث نكبة أخرى - في إشارة إلى الاقتلاع الجماعي للفلسطينيين في الحرب على إنشاء إسرائيل عام 1948- على حساب الدول المجاورة، سواء أكان ذلك الأردن أو مصر".

وقال الدبلوماسي المصري إن الرأي العام في الشرق الأوسط لديه تقييم قاس لموقف الغرب من الصراع، مشيرا ال ان ازدواجية المعايير كانت سببا في تقويض سمعة الغرب في المنطقة.

وأضاف: "الرأي العام في المنطقة بأكملها مصدوم ومنزعج للغاية من هذا الموقف المتحيز وهناك شعور بالاقتناع بين الرأي العام في منطقتنا بأن حياة الغربيين أغلى من حياة الفلسطينيين”.

وأعرب عبد العاطي عن إحباطه من بعض الخطب التي كانت متحيزة على الرغم من أنه لم يسمي من القى تلك الخطب، كما حذر من أن تداعيات الصراع يمكن أن تؤدي إلى وصول المزيد من المهاجرين إلى أوروبا وتغذية الأصولية على عتبة الاتحاد الأوروبي.

وقال: "ضع نفسك مكان الأطفال الذين يبلغون من العمر 10 سنوات ويفقدون عائلاتهم .. ماذا تتوقع منهم في المستقبل؟".

وشدد عبد العاطي على أن استضافة مؤتمر دولي ثان للسلام – وهي فكرة يدعمها زعماء الاتحاد الأوروبي بعد ضغوط مكثفة من إسبانيا – هو أمر أساسي لإعادة إطلاق عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وقال عبد العاطي، الذي دعا إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية : "بدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة"

وأضاف أن الأولويات الثلاث الأكثر إلحاحًا بالنسبة لمصر هي وقف فوري لإطلاق النار والحصول على تدفق مستدام وغير مشروط للمساعدات الإنسانية والطبية وخلق أفق سياسي، وهذا يعني استئناف المحادثات بين الجانبين على أساس المعايير المتفق عليها دوليا.