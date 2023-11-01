فرنسا تستعد لمواجهة العاصفة كيران وتحذيرات من رياح عاتية

MENAFN - Youm7) تستعد السلطات الفرنسية لمواجهة العاصفة "كيران" التي من المتوقع أن تضرب بعد ساعات قليلة شمال وشمال غرب البلاد، اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 170 كم / ساعة مصحوبة بأمطار غزيرة.



وتتخذ السلطات تدابير وقائية للحد من الأضرار الناجمة عن هذه العاصفة القوية التي ستضرب سواحل بروتاني ونورماندي في شمال غرب فرنسا، ومن المحتمل أن تمتد آثارها حتى "إيل دو فرانس" (شمال وسط فرنسا).





ومن المتوقع أن تمر العاصفة "كيران" فوق شمال غرب فرنسا وتتقدم حتى الخميس فوق شمال البلاد، فهي "عاصفة خريفية قوية للغاية"، بحسب موقع الارصاد الجوية الفرنسية، وتدعو السلطات الفرنسيين إلى توخي الحذر.





ووضعت هيئة الأرصاد الجوية ثلاث مقاطعات في الشمال الغربي في حالة "إنذار باللون الأحمر" وهو أعلى مستوى لمواجهة الرياح القوية، وهي "فينيستير" و"كوت دارمور" و"المانش"، بينما هناك 30 مقاطعة الان صنفت عند مستوى "إنذار برتقالي"، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 170 كم / ساعة مصحوبة بأمطار غزيرة.



وتستعد مجالس البلديات لمواجهة هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 100 إلى 110 كلم/ساعة.



ففي إقليم "فال دو مارن"، قررت السلطات المحلية غلق ست حدائق اعتبارا من الأربعاء الساعة 5 مساء (بتوقيت باريس) وحتى الجمعة الساعة 10 صباحا، كذلك الحال في أقاليم أخرى في شمال وشمال غرب البلاد.





وتعد عاصفة "كيران"، أول عاصفة قوية تضرب البلاد في فصل الخريف، مع رياح تتراوح سرعتها بين 130 و150 كيلومترا في الساعة على السواحل وفق ما اعلنته هيئة الارصاد الجوية التي وصفتها بالعاتية في القطاع الغربي والأجزاء الساحلية من البلاد.





كما من المتوقع أن تهطل الأمطار المتوسطة والغزيرة على عموم البلاد، لكن تبقى الرياح القوية والعاتية هي السمة الأساسية للعاصفة .





وفي باريس، يمكن أن تتسبب العاصفة في سوء الأحوال الجوية ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 60 إلى 70 كم/ساعة مساء الأربعاء و90 أو حتى 100 كم/ساعة يوم الخميس في العاصمة.



وأخذت السلطات كل التدابير للوقاية من آثار العاصفة وأكد النائب الأول لرئيس بلدية باريس على ضرورة متابعة موقع الأرصاد الجوية مؤكدا تأهب الشرطة البلدية وخدمات الطرق للتدخل في حال الابلاغ عن أية أضرار.





وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي حشد 3200 رجل إطفاء في المقاطعات التي يمكن أن تتأثر بشكل كبير من العاصفة من بينها "كوت دارمور"، وفينيستير" والتي يمكن أن تكون الأكثر تضررا.





كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة والبقاء في منازلهم قدر الإمكان.