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البنتاجون: لدينا بعض القوات على الأرض فى السفارة الأمريكية بإسرائيل

11/1/2023 2:36:30 PM
(MENAFN- Youm7) قالت سابرينا سينج نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الجيش الأمريكي يضع التقييمات فيما يتعلق بتحرير الرهائن، موضحة أن العملية البرية خاصة بالجيش الإسرائيلى وحده.

وأضافت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك حاملتا طائرات أمريكيتان تنتشران في المنطقة بسبب الردع، ونحن لا نرغب في التدخل بهذا النزاع ولا توسعة مدى هذا الصراع".

وتابعت نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية: "نريد نهاية الصراع بين إسرائيل وغزة، والغرض الأساسي من نشر الحاملتين هو إرسال رسالة إلى أي دولة أو طرف فاعل من غير الدول التي ترغب في توسعة نطاق الصراع أو الاستفادة من تبعات هذا الأمر".

وواصلت: "لدينا بعض القوات على الأرض في السفارة الأمريكية بإسرائيل للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن، والأمر لا يتعلق بالانخراط في هذه الهجمات البرية بأي شكل، قواتنا محدودة لتقديم المشورة وتقييم الموقف برمته".








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