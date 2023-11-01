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على معلول يهدر ركلة جزاء للأهلى أمام صن داونز فى الدقيقة 12

11/1/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Youm7) أهدر التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى ركلة جزاء لفريقه أمام صن داونز فى الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى، محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور فى الوسط، وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلى كالتالى:
"ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".








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