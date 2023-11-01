على معلول يهدر ركلة جزاء للأهلى أمام صن داونز فى الدقيقة 12

(MENAFN
- Youm7) أهدر التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى ركلة جزاء لفريقه أمام صن داونز فى الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وجاء تشكيل الأهلى كالتالى، محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور فى الوسط، وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا في الهجوم.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هانى ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.
وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلى كالتالى:
"ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".
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