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شاهد تفاعل كولر مع جماهير الأهلى في مباراة صن داونز

11/1/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Youm7) تفاعل السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق
الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع هتافات جماهير
القلعة الحمراء في مباراة صن داونز، المقامة حالياً على استاد القاهرة الدولى، في إطار مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: "ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.








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