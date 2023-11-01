30 دقيقة.. الأهلى يضغط على صن داونز لتسجيل هدف التقدم.. والنتيجة 0/0

MENAFN - Youm7) مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلى ضد صن داونز، بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وهدد بيرسي تاو مرمى صن داونز برأسية فى الدقيقة الخامسة بعد استقبال عرضية من حسين الشحات، وسدد الشحات تصويبة بعيد المدة في الدقيقة السابعة ولكن وصلت سهلة في يد ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وتحصل بيرسي تاو على ركة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة العرقلة من قبل حارس صن داونز، وتقدم علي معلول لتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 12، ولكن أهدرها بعدما تصدى لها حارس الفريق الجنوب إفريقى.

وسدد سيرينو تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 ولكن أمسك بها الشناوي، وفشل كهربا في استغلال فرصة خطيرة في الدقيقة 24 من دربكة بين دفاع صن داونز، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها لاعب صن داونز في كهربا وبعدها ارتطمت في العارضة وارتدت بعيدا عن الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: "ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو".

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.







