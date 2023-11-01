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(صباح الأحمد) للموهبة والإبداع ينظم جلسة حول النجاح المالي المستدام بالتعاون مع شركة زين

11/1/2023 2:36:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- نظم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتعاون مع شركة (زين) للاتصالات جلسة حول النجاح المالي المستدام في الابتكار وريادة الأعمال قدمها ماركو بيرتيني بروفيسور التسويق من جامعة ايسادي (Esade) لريادة الأعمال في برشلونة.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الجلسة تأتي تحت مظلة مبادرة (وطن الابتكار) من مبادرات شركة زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال لا سيما في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM) الموجهة للشباب والمبادرين بهدف تعزيز الاستثمار وتسريع الشركات الناشئة ودعم المخترعين وتشجيع الابتكار.
وأضاف أن الجلسة قدمهاالبرفيسور ماركو بيرتيني باعتباره خبيرا ومؤلفا وباحثا عالميا في قطاع الأعمال والتسويق ومؤهلاته في تقلد مختلف المناصب في كبرى الجامعات والشركات الاستشارية حول العالم.
ولفت المركز إلى أن الجلسة ركزت على أهمية وضع استراتيجيات تحقيق الدخل الشاملة بشكل مبكر والتعرف على المفاهيم الخاطئة في عالم الأعمال للتخلص منها والتركيز على النهج المستند حول العميل باعتبارها العوامل التي تسهم في تحقيق النجاح المالي المستدام للشركات الناشئة.
وذكر أن الجلسة شهدت حضور كل من مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني وخبير ريادة الأعمال والابتكار في زين الكويت هيا المانع ومؤسس (Decision Lab) عمر الحمد وأكثر من 80 مشاركا من المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة من مجتمع ريادة الأعمال المحلي.
وأشار المركز إلى أن هذه الجلسة بالتعاون مع زين هي إحدى ثمار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان هذا العام بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستدامة ضمن رؤيتهما المشتركة التي تتضمن ركائز دعم الابتكارات وريادة الأعمال وتمكين أصحاب الشركات وتعزيز بيئة الإبداع والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب وغيرها. (النهاية)

ع ي س / ن و ف




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