(صباح الأحمد) للموهبة والإبداع ينظم جلسة حول النجاح المالي المستدام بالتعاون مع شركة زين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- نظم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتعاون مع شركة (زين) للاتصالات جلسة حول النجاح المالي المستدام في الابتكار وريادة الأعمال قدمها ماركو بيرتيني بروفيسور التسويق من جامعة ايسادي (Esade) لريادة الأعمال في برشلونة.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الجلسة تأتي تحت مظلة مبادرة (وطن الابتكار) من مبادرات شركة زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال لا سيما في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM) الموجهة للشباب والمبادرين بهدف تعزيز الاستثمار وتسريع الشركات الناشئة ودعم المخترعين وتشجيع الابتكار.
وأضاف أن الجلسة قدمهاالبرفيسور ماركو بيرتيني باعتباره خبيرا ومؤلفا وباحثا عالميا في قطاع الأعمال والتسويق ومؤهلاته في تقلد مختلف المناصب في كبرى الجامعات والشركات الاستشارية حول العالم.
ولفت المركز إلى أن الجلسة ركزت على أهمية وضع استراتيجيات تحقيق الدخل الشاملة بشكل مبكر والتعرف على المفاهيم الخاطئة في عالم الأعمال للتخلص منها والتركيز على النهج المستند حول العميل باعتبارها العوامل التي تسهم في تحقيق النجاح المالي المستدام للشركات الناشئة.
وذكر أن الجلسة شهدت حضور كل من مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني وخبير ريادة الأعمال والابتكار في زين الكويت هيا المانع ومؤسس (Decision Lab) عمر الحمد وأكثر من 80 مشاركا من المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة من مجتمع ريادة الأعمال المحلي.
وأشار المركز إلى أن هذه الجلسة بالتعاون مع زين هي إحدى ثمار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان هذا العام بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستدامة ضمن رؤيتهما المشتركة التي تتضمن ركائز دعم الابتكارات وريادة الأعمال وتمكين أصحاب الشركات وتعزيز بيئة الإبداع والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الأطفال والشباب وغيرها. (النهاية)
ع ي س / ن و ف
MENAFN01112023000071011013ID1107353888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.