الأمين العام للجامعة العربية يدعو للتضامن العربي لإحباط المخططات الشريرة ضد الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء إلى التضامن العربي لإحباط "المخططات الشريرة" ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.
وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن معركة التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.
وتأتي دعوة أبو الغيط في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 8796 شهيدا و22219 مصابا وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
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