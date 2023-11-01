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الأمين العام للجامعة العربية يدعو للتضامن العربي لإحباط المخططات الشريرة ضد الشعب الفلسطيني

11/1/2023 2:36:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء إلى التضامن العربي لإحباط "المخططات الشريرة" ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.
وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن معركة التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد ‎الشعب الفلسطيني والدول العربية.
وتأتي دعوة أبو الغيط في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 8796 شهيدا و22219 مصابا وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / م ع ع




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