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بريطانيا: قمة الذكاء الاصطناعي تصدر إعلان بلتشلي من أجل استخدام آمن ومسؤول لتكنولوجياته

11/1/2023 2:36:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 11 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء عن توصل الدول المشاركة في (قمة أمن الذكاء الاصطناعي) إلى التوقيع على (إعلان بلتشلي) حول الذكاء الاصطناعي.
وقال سوناك في بيان صحفي إن توقيع 28 دولة على هذا الإعلان يمثل انطلاقة لجهود عالمية جديدة من أجل بناء الثقة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال جعلها أكثر أمنا.
وذكر الاعلان الذي نشرته رئاسة الوزراء البريطانية "تأكيد الدول الموقعة على ضرورة تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره ونشره واستخدامه بطريقة آمنة ومسؤولة وجديرة بالثقة فضلا على أهمية تمحوره حول الإنسان من أجل مصلحة الجميع".
ورحب في هذا السياق بجهود المجتمع الدولي حتى الآن للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة والابتكار وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إضافة إلى تعزيز ثقة الجمهور في أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق إمكاناتها بشكل كامل.
وأوضح الاعلان أن العديد من المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي هي ذات طبيعة عالمية مما يستوجب تعاونا دوليا للتعامل معها لافتا إلى عزم الدول الموقعة على العمل معا بطريقة شاملة لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا ويدعم مصلحة الجميع من خلال المنتديات الدولية القائمة والمبادرات الأخرى ذات الصلة.
وشدد على أن "لدى جميع الجهات الفاعلة دور تؤديه في ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي حيث ستحتاج الدول والمنتديات الدولية والمبادرات الأخرى والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية إلى العمل مع بعضها".
وشدد الإعلان في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على حوار عالمي شامل ومفتوح تشارك فيه المنتديات الدولية القائمة والمبادرات الأخرى ذات الصلة ويساهم بطريقة منفتحة في مناقشات دولية أوسع نطاقا مع مواصلة الابحاث حول سلامة الذكاء الاصطناعي لضمان إمكانية تسخير فوائد التكنولوجيا بشكل مسؤول خدمة للصالح العام.
ووقع على هذا الإعلان الأول من نوعه 28 دولة مشاركة تمثل مختلف جهات العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والبرازيل والشيلي إضافة إلى الصين والهند واليابان وتركيا والمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى جانب إندونيسيا وكينيا ونيجيريا وروندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. (النهاية)

م ر ن / ه س ص



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