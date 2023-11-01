بريطانيا: قمة الذكاء الاصطناعي تصدر إعلان بلتشلي من أجل استخدام آمن ومسؤول لتكنولوجياته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 11 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء عن توصل الدول المشاركة في (قمة أمن الذكاء الاصطناعي) إلى التوقيع على (إعلان بلتشلي) حول الذكاء الاصطناعي.
وقال سوناك في بيان صحفي إن توقيع 28 دولة على هذا الإعلان يمثل انطلاقة لجهود عالمية جديدة من أجل بناء الثقة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال جعلها أكثر أمنا.
وذكر الاعلان الذي نشرته رئاسة الوزراء البريطانية "تأكيد الدول الموقعة على ضرورة تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره ونشره واستخدامه بطريقة آمنة ومسؤولة وجديرة بالثقة فضلا على أهمية تمحوره حول الإنسان من أجل مصلحة الجميع".
ورحب في هذا السياق بجهود المجتمع الدولي حتى الآن للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة والابتكار وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إضافة إلى تعزيز ثقة الجمهور في أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق إمكاناتها بشكل كامل.
وأوضح الاعلان أن العديد من المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي هي ذات طبيعة عالمية مما يستوجب تعاونا دوليا للتعامل معها لافتا إلى عزم الدول الموقعة على العمل معا بطريقة شاملة لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا ويدعم مصلحة الجميع من خلال المنتديات الدولية القائمة والمبادرات الأخرى ذات الصلة.
وشدد على أن "لدى جميع الجهات الفاعلة دور تؤديه في ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي حيث ستحتاج الدول والمنتديات الدولية والمبادرات الأخرى والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية إلى العمل مع بعضها".
وشدد الإعلان في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على حوار عالمي شامل ومفتوح تشارك فيه المنتديات الدولية القائمة والمبادرات الأخرى ذات الصلة ويساهم بطريقة منفتحة في مناقشات دولية أوسع نطاقا مع مواصلة الابحاث حول سلامة الذكاء الاصطناعي لضمان إمكانية تسخير فوائد التكنولوجيا بشكل مسؤول خدمة للصالح العام.
ووقع على هذا الإعلان الأول من نوعه 28 دولة مشاركة تمثل مختلف جهات العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والبرازيل والشيلي إضافة إلى الصين والهند واليابان وتركيا والمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى جانب إندونيسيا وكينيا ونيجيريا وروندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. (النهاية)
م ر ن / ه س ص
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