مصر تستقبل أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين من غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء استقبال أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين المصابين من جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وعددهم 45 جريحا ونقلوا بسيارات اسعاف عبر منفذ رفح الحدودي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار في بيان انه بعد الكشف الطبي جرى نقل 11 جريحا من الحالات المصابة لمستشفى العريش بشمال سيناء فيما نقل خمسة اخرون الى مستشفى بئر العبد.
وأضاف عبدالغفار أنه يجري حاليا نقل جرحى آخرين إلى المستشفيات مؤكدا ان جميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بالمعبر او داخل المستشفيات.
وأوضح أن الفرق الطبية الموجودة بمعبر رفح تقوم حاليا باعمال الكشف الطبي على 117من رعايا الدول الاجنبية ممن سمح لهم بعبور المنفذ من بينهم 35 طفلا.
وأكد عبدالغفار أن الطواقم الطبية المصرية بالتنسيق مع سلطات محافظة شمال سيناء تستقبل الاصابات التي تم اجلاؤها من غزة وتقدم الخدمات والعلاجية اللازمة لها مشيرا الى انشاء غرفة إدارة الأزمة لمتابعة الموقف الصحي والطبي في المعبر.
كانت وسائل اعلام مصرية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن حوالي 360 من رعايا الدول الاجنبية دخلوا إلى مصر عبر معبر رفح في اول عملية اجلاء للجنسيات الاجنبية من غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة.
وقالت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ لها أن 45 مصابا فلسطينيا نقلوا الى المستشفيات التي أعدتها وزارة الصحة المصرية لاستقبال جرحى العدوان الاسرائيلي على القطاع المستمر منذ 25 يوما.(النهاية)
م م
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