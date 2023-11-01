Wednesday, 01 November 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تستقبل أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين من غزة

11/1/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء استقبال أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين المصابين من جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وعددهم 45 جريحا ونقلوا بسيارات اسعاف عبر منفذ رفح الحدودي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار في بيان انه بعد الكشف الطبي جرى نقل 11 جريحا من الحالات المصابة لمستشفى العريش بشمال سيناء فيما نقل خمسة اخرون الى مستشفى بئر العبد.
وأضاف عبدالغفار أنه يجري حاليا نقل جرحى آخرين إلى المستشفيات مؤكدا ان جميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بالمعبر او داخل المستشفيات.
وأوضح أن الفرق الطبية الموجودة بمعبر رفح تقوم حاليا باعمال الكشف الطبي على 117من رعايا الدول الاجنبية ممن سمح لهم بعبور المنفذ من بينهم 35 طفلا.
وأكد عبدالغفار أن الطواقم الطبية المصرية بالتنسيق مع سلطات محافظة شمال سيناء تستقبل الاصابات التي تم اجلاؤها من غزة وتقدم الخدمات والعلاجية اللازمة لها مشيرا الى انشاء غرفة إدارة الأزمة لمتابعة الموقف الصحي والطبي في المعبر.
كانت وسائل اعلام مصرية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن حوالي 360 من رعايا الدول الاجنبية دخلوا إلى مصر عبر معبر رفح في اول عملية اجلاء للجنسيات الاجنبية من غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة.
وقالت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ لها أن 45 مصابا فلسطينيا نقلوا الى المستشفيات التي أعدتها وزارة الصحة المصرية لاستقبال جرحى العدوان الاسرائيلي على القطاع المستمر منذ 25 يوما.(النهاية)

م م



MENAFN01112023000071011013ID1107353884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث