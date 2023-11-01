العاهلان البحريني والأردني يبحثان مستجدات التصعيد في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 11 (كونا) -- بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها مستجدات التصعيد في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار والتهجير القسري.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الملك حمد ثمن خلال استقباله في قصر الصخير الملك عبد الله "الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة".
وأضافت أن العاهلين شددا خلال اللقاء على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.
كما أكدا أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
كما أكدا حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.
وشددا على ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التصعيد وإيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام الدائم والعادل والشامل لصالح دول المنطقة وشعوبها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كما استعرض العاهلان أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات معربين عن اعتزازهما بأواصر العلاقات الراسخة التي تجمع المملكتين وشعبيهما والحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز مصالحهما المتبادلة. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN01112023000071011013ID1107353883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.