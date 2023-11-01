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العاهلان البحريني والأردني يبحثان مستجدات التصعيد في غزة

11/1/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 11 (كونا) -- بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها مستجدات التصعيد في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار والتهجير القسري.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الملك حمد ثمن خلال استقباله في قصر الصخير الملك عبد الله "الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة".
وأضافت أن العاهلين شددا خلال اللقاء على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.
كما أكدا أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
كما أكدا حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.
وشددا على ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التصعيد وإيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام الدائم والعادل والشامل لصالح دول المنطقة وشعوبها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كما استعرض العاهلان أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات معربين عن اعتزازهما بأواصر العلاقات الراسخة التي تجمع المملكتين وشعبيهما والحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز مصالحهما المتبادلة. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص


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