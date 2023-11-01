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الكويت تحث المجتمع الدولي على انتهاج سياسات موحدة تجاه قضايا اللاجئين

11/1/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 11 (كونا) - حثت دولة الكويت اليوم الأربعاء المجتمع الدولي على اتباع سياسات موحدة قائمة على الحوار والقنوات السلمية عند تناول القضايا المتعلقة باللاجئين والمشردين وصولا للأمن الجماعي الذي ينشده جميع الأعضاء في ظل تهديدات غير تقليدية عابرة للحدود.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي أحمد الديكان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون (الاجتماعية والإنسانية والثقافية).
وقال الديكان إن دولة الكويت تؤكد التزامها بدعم قضايا اللاجئين انسجاما مع الدبلوماسية الإنسانية التي تنتهجها معربا عن تقدير البلاد للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الحاجات الأساسية من تعليم ورعاية صحية للاجئي فلسطين في دول عدة.
وأضاف الديكان أن الكويت تدعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تتمثل بعمليات العودة أو توطين اللاجئين في شتى بقاع العالم مع توفير الحماية لهم فيما جدد دعوة البلاد لضمان سلامة عاملي المفوضية إذ يعمل الكثير منهم في مناطق نزاع أو التي تكثر فيها التغيرات المناخية.
ولفت إلى مساعي البلاد الإنسانية التي طالت أرجاء العالم على إثر تفاقم أزمة اللاجئين والمشردين وذلك بشكل عادل من دون النظر للعرق أو الانتماء موضحا أن هذا النهج ساهم بالتأثير الإيجابي على حياة العديد من خلال تبني سياسات ترتكز على التنمية وعدم التمييز عند تقديم يد العون.
ونبه إلى أن قضيتي اللجوء والتشرد ليستا نتيجة حصرية للصراعات المسلحة بل أيضا حصيلة للتهديدات غير التقليدية كتغير المناخ وانتشار الأوبئة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان مشيرا إلى نزوح 108 ملايين شخص بنهاية 2022 هربا من هذه التداعيات التي من شأنها الإضرار بحياتهم وحياة أسرهم.
وفيما يتعلق بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قال الديكان إن التقاعس الملحوظ في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني "الصامد الذي يستثنى من مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وتابع "من هذا المنبر أكرر دعم بلادي الكويت للشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا ومعنويا بعد سقوط الكثير من أقنعة المجتمع الدولي أمام قضية إنسانية عادلة نظرا للانتقائية وعليه ندرك صعوبة توحيد المواقف وتنسيقها إلا أن ذلك يجب ألا يؤثر على التزاماتنا ومسؤولياتنا بموجب القانون الدولي الإنساني".
وفي هذا الصدد أكد الديكان إدانة واستنكار دولة الكويت الأعمال الإجرامية البربرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته من دون انتقائية وازدواجية في المعايير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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