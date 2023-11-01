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السفراء العرب في لندن يجتمعون في وقفة تضامنية مع فلسطين

11/1/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة بن شيبة

لندن - 1 - 11 (كونا) -- شارك عدد من السفراء العرب في بريطانيا بينهم سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بدر العوضي اليوم الأربعاء في وقفة تضامنية مع فلسطين بمقر بعثة فلسطين في لندن.
وأعرب عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير البحرين في لندن الشيخ فواز آل خليفة عن عميق الألم للخسائر البشرية الهائلة في قطاع غزة مؤكدا على دعم دولة فلسطين على جميع الأصعدة ومطالبا بوقف العدوان وإعطاء فرصة للحملات الإنسانية لدخول قطاع غزة واغاثة سكانها.
من جهته تقدم السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط بالشكر إلى السفراء العرب ال 17 المشاركين في الوقفة على لفتة التضامن وأعرب عن الامتنان للعمل العربي المشترك في جميع عواصم دول العالم ومنها العاصمة البريطانية لندن.
وقال زملط "نحن دائما نقول إن ظهيرنا ورئتنا هو عالمنا العربي وأن هذا الظهير موجود وموحد".
وطالب بوقف فوري للعدوان الغاشم والمجازر بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال وللهجمات المسلحة على المستشفيات والفرق الطبية وفرق الانقاذ والبنى التحتية ودور العبادة.
وأضاف "نريد موقفا دوليا ومن الحكومة البريطانية الداعم للقانون الدولي المحاسب لدولة الاحتلال على هذه الجرائم ونرفض الحلول الجزئية والأمنية لقطاع غزة فهو جزء من دولة فلسطين ويتعين إيجاد حل شامل يشمل القدس والضفة الغربية وغزة وإنهاء كل الاحتلال عن أرض فلسطين". (النهاية)

ن ب ش / ه س ص



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