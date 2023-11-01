السفراء العرب في لندن يجتمعون في وقفة تضامنية مع فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة بن شيبة
لندن - 1 - 11 (كونا) -- شارك عدد من السفراء العرب في بريطانيا بينهم سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بدر العوضي اليوم الأربعاء في وقفة تضامنية مع فلسطين بمقر بعثة فلسطين في لندن.
وأعرب عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير البحرين في لندن الشيخ فواز آل خليفة عن عميق الألم للخسائر البشرية الهائلة في قطاع غزة مؤكدا على دعم دولة فلسطين على جميع الأصعدة ومطالبا بوقف العدوان وإعطاء فرصة للحملات الإنسانية لدخول قطاع غزة واغاثة سكانها.
من جهته تقدم السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط بالشكر إلى السفراء العرب ال 17 المشاركين في الوقفة على لفتة التضامن وأعرب عن الامتنان للعمل العربي المشترك في جميع عواصم دول العالم ومنها العاصمة البريطانية لندن.
وقال زملط "نحن دائما نقول إن ظهيرنا ورئتنا هو عالمنا العربي وأن هذا الظهير موجود وموحد".
وطالب بوقف فوري للعدوان الغاشم والمجازر بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال وللهجمات المسلحة على المستشفيات والفرق الطبية وفرق الانقاذ والبنى التحتية ودور العبادة.
وأضاف "نريد موقفا دوليا ومن الحكومة البريطانية الداعم للقانون الدولي المحاسب لدولة الاحتلال على هذه الجرائم ونرفض الحلول الجزئية والأمنية لقطاع غزة فهو جزء من دولة فلسطين ويتعين إيجاد حل شامل يشمل القدس والضفة الغربية وغزة وإنهاء كل الاحتلال عن أرض فلسطين". (النهاية)
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