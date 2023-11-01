الاتحاد الخليجي للتكرير: الشركات الخليجية تحتل مرتبة مهمة عالميا بعد توسعها وزيادة قدراتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الخليجي للتكرير سليمان البرقان أن شركات التكرير الخليجية باتت تحتل مرتبة مهمة ورفيعة ضمن الصناعة العالمية لا سيما بعد توسعها وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك جاء في كلمة ألقاها البرقان خلال اللقاء السنوي للاتحاد الذي أقيم أمس تحت شعار (معا نحو طاقة مستدامة) واستضافته (البترول الوطنية) وشركة البترول الكويتية العالمية.
وذكر البرقان أن التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين أعضاء الاتحاد مؤكدا أهمية هذا اللقاء لتعزيز الروابط بين شركات التكرير الخليجية.
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي ل(البترول الوطنية) وضحة الخطيب في كلمة مماثلة إن استمرار صناعة التكرير العالمية في تطوير قدراتها التنافسية يكتسب أهمية كبرى بالتوازي مع دمج الابتكار في الأعمال اليومية للمحافظة على مكانتها الريادية.
وأكدت الخطيب التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد أن اللقاء السنوي أصبح يشكل نقطة مركزية ديناميكية لتبادل المعرفة والابتكار وأفضل الممارسات والرؤى والتجارب والخبرات في قطاع النفط والغاز إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات.
وبينت أن إطلاقا (جائزة الاتحاد الخليجي للتكرير للتميز) جاءت مباشرة بعد الهاكاثون الناجح الذي أطلقته لجنة الابتكار في (البترول الوطنية) العام الماضي إضافة إلى تنظيم يوم الابتكار (عزز حياتك المهنية بالابتكار).
بدوره أعرب الأمين العام للاتحاد محمد الشهراني عن فخره بما أنجز خلال السنوات القليلة الماضية منذ إنشاء الاتحاد ومن ذلك زيادة عدد الأعضاء والتوسع في تنظيم الدورات التدريبية وإطلاق المبادرات المتخصصة وإنشاء المنصة التقنية ورفع مستوى التكامل ما بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات.
وأفاد البيان أنه جرى على هامش اللقاء السنوي للاتحاد الذي تأسس عام 2016 ويقع مقره الرئيسي في مملكة البحرين تنظيم حلقة نقاشية لتبادل الخبرات بين شركتي (البترول الوطنية) الكويتية و(أرامكو) السعودية في مجال التحول الرقمي.
وأوضح أن اللقاء شهد عروضا مرئية وجلسات عمل حول الإبداع والابتكار في صناعة النفط والغاز حيث قدم فريق الابتكار في (البترول الوطنية) استعراضا حول الابتكار الرقمي والمهارات المرتبطة به.
يذكر أن الشركات المؤسسة للاتحاد هي (أرامكو) السعودية وشركة البترول الكويتية العالمية ونفط البحرين (بابكو) وشركة البترول الوطنية الكويتية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و(أوكيو) العمانية. (النهاية)
خ م / م ص ع
MENAFN01112023000071011013ID1107353880
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