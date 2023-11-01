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الاتحاد الخليجي للتكرير: الشركات الخليجية تحتل مرتبة مهمة عالميا بعد توسعها وزيادة قدراتها

11/1/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الخليجي للتكرير سليمان البرقان أن شركات التكرير الخليجية باتت تحتل مرتبة مهمة ورفيعة ضمن الصناعة العالمية لا سيما بعد توسعها وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك جاء في كلمة ألقاها البرقان خلال اللقاء السنوي للاتحاد الذي أقيم أمس تحت شعار (معا نحو طاقة مستدامة) واستضافته (البترول الوطنية) وشركة البترول الكويتية العالمية.
وذكر البرقان أن التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين أعضاء الاتحاد مؤكدا أهمية هذا اللقاء لتعزيز الروابط بين شركات التكرير الخليجية.
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي ل(البترول الوطنية) وضحة الخطيب في كلمة مماثلة إن استمرار صناعة التكرير العالمية في تطوير قدراتها التنافسية يكتسب أهمية كبرى بالتوازي مع دمج الابتكار في الأعمال اليومية للمحافظة على مكانتها الريادية.
وأكدت الخطيب التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد أن اللقاء السنوي أصبح يشكل نقطة مركزية ديناميكية لتبادل المعرفة والابتكار وأفضل الممارسات والرؤى والتجارب والخبرات في قطاع النفط والغاز إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات.
وبينت أن إطلاقا (جائزة الاتحاد الخليجي للتكرير للتميز) جاءت مباشرة بعد الهاكاثون الناجح الذي أطلقته لجنة الابتكار في (البترول الوطنية) العام الماضي إضافة إلى تنظيم يوم الابتكار (عزز حياتك المهنية بالابتكار).
بدوره أعرب الأمين العام للاتحاد محمد الشهراني عن فخره بما أنجز خلال السنوات القليلة الماضية منذ إنشاء الاتحاد ومن ذلك زيادة عدد الأعضاء والتوسع في تنظيم الدورات التدريبية وإطلاق المبادرات المتخصصة وإنشاء المنصة التقنية ورفع مستوى التكامل ما بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات.
وأفاد البيان أنه جرى على هامش اللقاء السنوي للاتحاد الذي تأسس عام 2016 ويقع مقره الرئيسي في مملكة البحرين تنظيم حلقة نقاشية لتبادل الخبرات بين شركتي (البترول الوطنية) الكويتية و(أرامكو) السعودية في مجال التحول الرقمي.
وأوضح أن اللقاء شهد عروضا مرئية وجلسات عمل حول الإبداع والابتكار في صناعة النفط والغاز حيث قدم فريق الابتكار في (البترول الوطنية) استعراضا حول الابتكار الرقمي والمهارات المرتبطة به.
يذكر أن الشركات المؤسسة للاتحاد هي (أرامكو) السعودية وشركة البترول الكويتية العالمية ونفط البحرين (بابكو) وشركة البترول الوطنية الكويتية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و(أوكيو) العمانية. (النهاية)

خ م / م ص ع


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