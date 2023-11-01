الخطوط التركية تعلن إلغاء رحلاتها المغادرة من إسطنبول بسبب عطل فني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 11 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الأربعاء إلغاء جميع رحلاتها المغادرة من إسطنبول إلى غاية الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي "بسبب عطل فني".
ونقلت وكالة (أناضول) للأنباء عن الخطوط التركية قولها في بيان أن الشركة ستقوم بتعويض مسافريها مصاريف المأوى وإلغاء التذاكر والنفقات الناتجة عن إلغائها الرحلات المغادرة من إسطنبول". (النهاية)
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