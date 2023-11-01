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الخطوط التركية تعلن إلغاء رحلاتها المغادرة من إسطنبول بسبب عطل فني

11/1/2023 2:36:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 11 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الأربعاء إلغاء جميع رحلاتها المغادرة من إسطنبول إلى غاية الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي "بسبب عطل فني".
ونقلت وكالة (أناضول) للأنباء عن الخطوط التركية قولها في بيان أن الشركة ستقوم بتعويض مسافريها مصاريف المأوى وإلغاء التذاكر والنفقات الناتجة عن إلغائها الرحلات المغادرة من إسطنبول". (النهاية)

ط ا / ر س




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