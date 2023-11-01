غوتيريش يعلن صدمته من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

غوتيريش يعلن صدمته من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا
التاريخ
11/1/2023 2:36:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الاول من تشرين الثاني (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة والذي أسفر من مقتل المئات.
ووفقاً للناطق الرسمي باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، فإن الأمين العام "يشعر بالقلق من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
01/11/2023 21:16:45
MENAFN01112023000117011021ID1107353878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.