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غوتيريش يعلن صدمته من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

11/1/2023 2:36:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الاول من تشرين الثاني (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة والذي أسفر من مقتل المئات.
ووفقاً للناطق الرسمي باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، فإن الأمين العام "يشعر بالقلق من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
01/11/2023 21:16:45

MENAFN01112023000117011021ID1107353878

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