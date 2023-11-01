عبور 335 من حملة الجوازات الأجنبية معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الثاني ( بترا )- غادر 335 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، حسب تصريح مدير إعلام معبر رفح البري،وائل أبو عمر.
وأشار أبو عمر إلى أن المعبر استقبل اليوم 51 شاحنة مساعدات، فيما تجري مفاوضات للوصول إلى اتفاق لدخول 100 شاحنة يوميا، لتخفيف وطأة الممارسات غير الإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
ولفت الى عبور 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف، موضحا أن سفر الجرحى يكون عبر الهوية الشخصية.
وتستقبل مصر جرحى ومصابين من غزة، لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، على أن يعودوا مرة أخرى إلى فلسطين فور تماثلهم للشفاء.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
01/11/2023 21:13:46
MENAFN01112023000117011021ID1107353877
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