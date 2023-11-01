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عبور 335 من حملة الجوازات الأجنبية معبر رفح

11/1/2023 2:36:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة الأول من تشرين الثاني ( بترا )- غادر 335 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، حسب تصريح مدير إعلام معبر رفح البري،وائل أبو عمر.
وأشار أبو عمر إلى أن المعبر استقبل اليوم 51 شاحنة مساعدات، فيما تجري مفاوضات للوصول إلى اتفاق لدخول 100 شاحنة يوميا، لتخفيف وطأة الممارسات غير الإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
ولفت الى عبور 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف، موضحا أن سفر الجرحى يكون عبر الهوية الشخصية.
وتستقبل مصر جرحى ومصابين من غزة، لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، على أن يعودوا مرة أخرى إلى فلسطين فور تماثلهم للشفاء.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
01/11/2023 21:13:46

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