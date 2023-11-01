المفوض العام للأونروا من غزة: نحن باقون هنا لمساعدة الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الأونروا باقية وستواصل العمل لخدمة ودعم لاجئي فلسطين وجميع الفلسطينيين في القطاع.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، التقى لازاريني خلال زيارة له للقطاع، اليوم الأربعاء، المجتمعات الفلسطينية وموظفي الوكالة الذين يواصلون العمل لخدمة سكان القطاع الذي مزقته الحرب.
وقال لازاريني: "جئت إلى غزة اليوم للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول، وأردت زيارة ملجأ هنا في رفح، وذهبت إلى مدرسة مكتظة، وهي مدرسة تعرضت أيضا للقصف بشكل غير مباشر حيث أصيب مؤخرا 80 شخصا وقُتل شخص واحد".
وأضاف لازاريني أنه شاهد كل الأطفال تقريبا يحاولون التعبير بطريقتهم عن احتياجهم إلى الطعام والماء. وقال: "لم يسبق لي أن رأيت شيئا مماثلا في غزة من قبل عندما زرتها بعد الصراعات السابقة".
وذكر المفوض أنه جاء إلى غزة أيضا للقاء طاقم العمل التابع للأونروا للتعبير عن إعجابه بجميع العاملين على الخطوط الأمامية، مشيراً إلى مقتل 70 زميلاً في الأونروا حتى الآن في غزة منذ 7 تشرين الأول.
وقال إن وضع معظم موظفي الوكالة هو نفس وضع بقية السكان، إذ إنهم أيضا نازحون، ويكافحون بشكل يومي للحصول على الماء والغذاء، مضيفا أنه "على الرغم من ذلك، فإنهم يواصلون التمسك بالتزامهم تجاه المجتمعات، ويعملون على مدار الساعة لجعل المستحيل ممكنا".
واشار إلى أن موظفي الأونروا الذين قابلهم في غزة، طلبوا منه مواصلة الدعوة إلى توسيع نطاق العملية الإنسانية والاستمرار في إيصال رسالة مفادها "أننا نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى هدنة إنسانية كي ننجح في توسيع نطاق المساعدات".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
01/11/2023 20:53:19
MENAFN01112023000117011021ID1107353876
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