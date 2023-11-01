المفوض العام للأونروا من غزة: نحن باقون هنا لمساعدة الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الأونروا باقية وستواصل العمل لخدمة ودعم لاجئي فلسطين وجميع الفلسطينيين في القطاع.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، التقى لازاريني خلال زيارة له للقطاع، اليوم الأربعاء، المجتمعات الفلسطينية وموظفي الوكالة الذين يواصلون العمل لخدمة سكان القطاع الذي مزقته الحرب.

وقال لازاريني: "جئت إلى غزة اليوم للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول، وأردت زيارة ملجأ هنا في رفح، وذهبت إلى مدرسة مكتظة، وهي مدرسة تعرضت أيضا للقصف بشكل غير مباشر حيث أصيب مؤخرا 80 شخصا وقُتل شخص واحد".

وأضاف لازاريني أنه شاهد كل الأطفال تقريبا يحاولون التعبير بطريقتهم عن احتياجهم إلى الطعام والماء. وقال: "لم يسبق لي أن رأيت شيئا مماثلا في غزة من قبل عندما زرتها بعد الصراعات السابقة".

وذكر المفوض أنه جاء إلى غزة أيضا للقاء طاقم العمل التابع للأونروا للتعبير عن إعجابه بجميع العاملين على الخطوط الأمامية، مشيراً إلى مقتل 70 زميلاً في الأونروا حتى الآن في غزة منذ 7 تشرين الأول.

وقال إن وضع معظم موظفي الوكالة هو نفس وضع بقية السكان، إذ إنهم أيضا نازحون، ويكافحون بشكل يومي للحصول على الماء والغذاء، مضيفا أنه "على الرغم من ذلك، فإنهم يواصلون التمسك بالتزامهم تجاه المجتمعات، ويعملون على مدار الساعة لجعل المستحيل ممكنا".

واشار إلى أن موظفي الأونروا الذين قابلهم في غزة، طلبوا منه مواصلة الدعوة إلى توسيع نطاق العملية الإنسانية والاستمرار في إيصال رسالة مفادها "أننا نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى هدنة إنسانية كي ننجح في توسيع نطاق المساعدات".

--(بترا)





أ ن/أز/ ع ط

01/11/2023 20:53:19