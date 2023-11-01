بوريل يعرب عن فزعه بسبب العدد الكبير لضحايا قصف جباليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الاول تشرين الثاني (بترا)- عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن "فزعه" بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة.

وفي بيان على موقع "إكس"، دعا بوريل إلى احترام القواعد الدولية للحرب، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين.

وقال إنه "يجب تطبيق قوانين الحرب والإنسانية دائما، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الإنسانية".

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

01/11/2023 20:38:44