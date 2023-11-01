بوريل يعرب عن فزعه بسبب العدد الكبير لضحايا قصف جباليا
التاريخ
11/1/2023 2:36:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الاول تشرين الثاني (بترا)- عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن "فزعه" بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة.
وفي بيان على موقع "إكس"، دعا بوريل إلى احترام القواعد الدولية للحرب، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين.
وقال إنه "يجب تطبيق قوانين الحرب والإنسانية دائما، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الإنسانية".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
01/11/2023 20:38:44
MENAFN01112023000117011021ID1107353875
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