إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الأول من تشرين الثاني (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان ، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض بلواء دير علا، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 15 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب مياه القناة بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية بالرغم من وجود أجهزة ري لها ، مشيرة الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول.
--(بترا )
أ غ / أز/ ع ط
01/11/2023 20:37:33
MENAFN01112023000117011021ID1107353874
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