إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الأول من تشرين الثاني (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان ، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض بلواء دير علا، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 15 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب مياه القناة بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية بالرغم من وجود أجهزة ري لها ، مشيرة الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول.

--(بترا )

أ غ / أز/ ع ط

01/11/2023 20:37:33