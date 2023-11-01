الجامعة العربية :مواجهة تهجير الفلسطينيين يحتاج لتضامن عربي
التاريخ
11/1/2023 2:35:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الفلسطينيين والعرب.
وفي وقت سابق، أدانت الجامعة العربية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، حيث أكد أبو الغيط، أن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
01/11/2023 20:19:55
MENAFN01112023000117011021ID1107353872
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