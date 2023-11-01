الجامعة العربية :مواجهة تهجير الفلسطينيين يحتاج لتضامن عربي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الفلسطينيين والعرب.

وفي وقت سابق، أدانت الجامعة العربية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، حيث أكد أبو الغيط، أن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها.

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

01/11/2023 20:19:55