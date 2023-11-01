العليا للأعمار في فلسطين تؤكد استعدادها للبدء بمشاريع إعادة الإعمار فور توقف العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، استمرار العمل في حملة "غزة معا ننصرها" لصالح جمع التبرعات لدعم صمود الأهل في قطاع غزة، نتيجة العدوان الصهيوني الذي يتعرض له القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، اليوم الأربعاء في مجمع النقابات المهنية، لعرض إنجازات اللجنة والتأكيد على استمرارية الحملة.

وقال الزعبي الشعب الفلسطيني اليوم يخوض أشرف معارك الأمة دفاعا عن الأرض والهوية والإنسان والمقدسات، وما تخوضه المقاومة اليوم يعيد لنا الروح والكرامة والعزة والبشرى بنصر قريب، مبينا أن الحرب تدخل أسبوعها الرابع وما زالت غزة تتلقى النيران في ظل صمود ودفاع الشعب عن أرضه، كما أن رجال المقاومة دخلوا من مختلف الجبهات وهو ما يشكل عنوانا للصراع وهي معركة الأمة في مواجهة الاحتلال.

وأكد أن دور اللجنة العليا للأعمار في فلسطين سيبدأ منذ لحظة وقف أطلاق النار على قطاع غزة، من خلال عمليات إيواء النازحين الذين هدمت بيوتهم عبر توفير الكرفانات، تليها عمليات التدعيم للمباني التي تحتاج الى تدعيم والتأكد من سلامتها للسكن، ثم ستتم إزالة الركام وفتح الطرق وإزالة المباني الخطرة، مبينا أن اللجنة ستتواصل مع مهندسين في قطاع غزة لحصر أضرار المباني وتقييمها، كما سيتم العمل مع الشركاء في شركات الطاقة لتأهيل الخلايا الشمسية وتزويد المباني العامة والمستشفيات بالطاقة الشمسية.

وأشاد الزعبي بالجهد الذي بذله أبناء الشعب الأردني في تقديم التبرعات ودعم حملة غزة معا ننصرها من أجل إغاثة الأهل في قطاع غزة، مبينا أنه وحسب اخر إحصائيات فقد بلغ عدد الشهداء 8525 وبلغ عدد الجرحى 21543، فيما بلغ عدد النازحين مليون ونصف نازح، إضافة إلى 2000 بلاغ لمفقودين، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئيا 200 ألف وحدة، وعدد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 35 ألف وحدة، كما بلغت عدد المدارس المتضررة 203 مدرسة منها 45 مدرسة دمرت بالكامل، كما تم تدمير 85 مقرا حكوميا و47 مسجدا وثلاثة كنائس.

من جانبه، قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إنه ورغم كل ما نفذ من قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود، إلا أن العزة والكرامة والفخر والرجولة ازدادت أضعافا، مبينا أن نقابة المقاولين خاطبت كافة الهيئات والمهن المساندة من المصانع وشركات التوريد لدعم صمود الأهل في قطاع غزة والتبرع لصالح الحملة.

وقال رئيس مجلس الهيئة العليا للإعمار في فلسطين، المهندس زهير العمري، إنه ومنذ تأسيس الهيئة، أنشأت العديد من المشاريع وبكلفة بلغت 70 مليون دولار، وكان 95 بالمئة من تلك المشاريع، في قطاع غزة، مشيرا أن الهيئة تضم اللجنة العليا للإعمار في فلسطين إضافة إلى 16 جهة مساندة في كافة الدول العربية وأوروبا وتركيا وماليزيا، وخبرتها في الإعمار طويلة وتضم مهندسين أكفاء يعملون في إصلاح ما يدمره الإحتلال.

وأضاف أن الهيئة تستعد لمرحلة ما بعد العدوان، حيث قدرت الخسائر في الحرب على غزة حتى اللحظة بـ 15 مليار دولار، مبينا أن الوضع يحتاج الى جهود مضاعفة وهو ما نعول به على الشعب الأردني المقدام الذي يتصدر المساعدة للأهل في فلسطين.

--(بترا)

ع ح /ع ط

01/11/2023 20:18:30

