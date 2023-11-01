العليا للأعمار في فلسطين تؤكد استعدادها للبدء بمشاريع إعادة الإعمار فور توقف العدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، استمرار العمل في حملة "غزة معا ننصرها" لصالح جمع التبرعات لدعم صمود الأهل في قطاع غزة، نتيجة العدوان الصهيوني الذي يتعرض له القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، اليوم الأربعاء في مجمع النقابات المهنية، لعرض إنجازات اللجنة والتأكيد على استمرارية الحملة.
وقال الزعبي الشعب الفلسطيني اليوم يخوض أشرف معارك الأمة دفاعا عن الأرض والهوية والإنسان والمقدسات، وما تخوضه المقاومة اليوم يعيد لنا الروح والكرامة والعزة والبشرى بنصر قريب، مبينا أن الحرب تدخل أسبوعها الرابع وما زالت غزة تتلقى النيران في ظل صمود ودفاع الشعب عن أرضه، كما أن رجال المقاومة دخلوا من مختلف الجبهات وهو ما يشكل عنوانا للصراع وهي معركة الأمة في مواجهة الاحتلال.
وأكد أن دور اللجنة العليا للأعمار في فلسطين سيبدأ منذ لحظة وقف أطلاق النار على قطاع غزة، من خلال عمليات إيواء النازحين الذين هدمت بيوتهم عبر توفير الكرفانات، تليها عمليات التدعيم للمباني التي تحتاج الى تدعيم والتأكد من سلامتها للسكن، ثم ستتم إزالة الركام وفتح الطرق وإزالة المباني الخطرة، مبينا أن اللجنة ستتواصل مع مهندسين في قطاع غزة لحصر أضرار المباني وتقييمها، كما سيتم العمل مع الشركاء في شركات الطاقة لتأهيل الخلايا الشمسية وتزويد المباني العامة والمستشفيات بالطاقة الشمسية.
وأشاد الزعبي بالجهد الذي بذله أبناء الشعب الأردني في تقديم التبرعات ودعم حملة غزة معا ننصرها من أجل إغاثة الأهل في قطاع غزة، مبينا أنه وحسب اخر إحصائيات فقد بلغ عدد الشهداء 8525 وبلغ عدد الجرحى 21543، فيما بلغ عدد النازحين مليون ونصف نازح، إضافة إلى 2000 بلاغ لمفقودين، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئيا 200 ألف وحدة، وعدد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 35 ألف وحدة، كما بلغت عدد المدارس المتضررة 203 مدرسة منها 45 مدرسة دمرت بالكامل، كما تم تدمير 85 مقرا حكوميا و47 مسجدا وثلاثة كنائس.
من جانبه، قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إنه ورغم كل ما نفذ من قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود، إلا أن العزة والكرامة والفخر والرجولة ازدادت أضعافا، مبينا أن نقابة المقاولين خاطبت كافة الهيئات والمهن المساندة من المصانع وشركات التوريد لدعم صمود الأهل في قطاع غزة والتبرع لصالح الحملة.
وقال رئيس مجلس الهيئة العليا للإعمار في فلسطين، المهندس زهير العمري، إنه ومنذ تأسيس الهيئة، أنشأت العديد من المشاريع وبكلفة بلغت 70 مليون دولار، وكان 95 بالمئة من تلك المشاريع، في قطاع غزة، مشيرا أن الهيئة تضم اللجنة العليا للإعمار في فلسطين إضافة إلى 16 جهة مساندة في كافة الدول العربية وأوروبا وتركيا وماليزيا، وخبرتها في الإعمار طويلة وتضم مهندسين أكفاء يعملون في إصلاح ما يدمره الإحتلال.
وأضاف أن الهيئة تستعد لمرحلة ما بعد العدوان، حيث قدرت الخسائر في الحرب على غزة حتى اللحظة بـ 15 مليار دولار، مبينا أن الوضع يحتاج الى جهود مضاعفة وهو ما نعول به على الشعب الأردني المقدام الذي يتصدر المساعدة للأهل في فلسطين.
--(بترا)
ع ح /ع ط
01/11/2023 20:18:30
MENAFN01112023000117011021ID1107353871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.