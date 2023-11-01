فاعليات بإربد :سحب السفير الأردني من إسرائيل رسالة قوية لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد الأول من تشرين الثاني(بترا)- رحبت فعاليات سياسية وحزبية ونقابية وشبابية وشعبية بقرار سحب السفير الأردني من تل أبيب.

وقال رئيس دائرة محافظة اربد لحزب تقدم المهندس محمود الربابعة إن قرار الأردن بسحب سفيره من عاصمة دولة الاحتلال يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأردن على كافة المستويات ومختلف الصعد لوقف العدوان على غزة وتوفير المساعدات الإنسانية لسكانها.

وأشار الربابعة إلى ان القرار منسجم تماما مع حالة الموقف الرسمي والشعبي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا لما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من حرب إبادة بشرية ضد قطاع غزة وسكانه دون مراعاة للقواعد الإنسانية التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.

بدوره اكد رئيس فرع محافظة إربد للحزب الديموقراطي الاجتماعي النائب الأسبق الدكتور محمد البطاينة أن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال والمعاير اللأخلاقية واللاإنسانية المزدوجة التي تعامل معها الغرب تستدعي مثل هذا الاجراء ليؤكد الأردن مرة أخرى بان دوره وجهوده متقدمة على جميع المسارات لوقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.

وأشار البطاينة إلى أن قرار سحب السفير يمنح زخما للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله للضغط من اجل وقف الحرب ورفع المعاناة والظلم عن قطاع غزة.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان إن القرار يمثل ضمير الشعب الأردني الملتف حول قيادته الهاشمية الحكيمة في دفاعها عن الشعب الفلسطيني ونصرة غزة ووقف الحرب البربرية عليها من قبل قوات الاحتلال .

واكد أن القرار يبعث برسالة مفادها ان العلاقات الدبلوماسية لا تصنع سلاما وان المنطقة ستبقى في حالة غليان واشتعال ما دام الشعب الفلسطيني لم ينل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ترابه.

واشار الى أن القرار له دلالته العميقة التي تؤكد أن الأردن لن يدخر جهدا ولا وسيلة إلا استخدمها في إبقاء بوصلته موجهة نحو فلسطين وتاجها القدس كما اعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني صريحة مدوية.

من جانبه أشاد رئيس نادي الكرمل بمخيم الشهيد عزمي المفتي النائب السابق محمود الطيطي بقرار الأردن الذي وصفه بالشجاع بسحب سفيره من دولة الاحتلال كرد قوي على استمرار قوات الاحتلال بشن حرب إبادة بشرية على قطاع غزة.

وأشار الطيطي إلى ان الأردن يبرهن دائما انه الأقرب الى فلسطين والأكثر التصاقا بقضيتها والأقوى موقفا في الدفاع عنها وعن شعبها المناضل والمقاوم للاحتلال.

وقال الشاب المهندس عبدالله بني هاني ان هذا القرار ما هو إلا جزءا من مواقف مستمرة ومشرفة للأردن سياسيا ودبلوماسيا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها منذ النكبة، مشيدا بالدبلوماسية المتقدمة والجهود القوية التي يبذلها جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني نصرة للشعب الفلسطيني على ارضه وترابه.

في سياق متصل، واصلت فاعليات شعبية وسياسية وحزبية في إربد تضامنها مع قطاع غزة وتنديديها بالعدوان الوحشي الذي يتعرض له القطاع من قوات الاحتلال.

وانطلقت مسيرتان عقب صلاة العشاء اليوم الأربعاء من مخيمي اربد والشهيد عزمي المفتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب إبادة في قطاع غزة مؤكدين وقوفهم الى جانب أشقائهم في الأراضي المحتلة بدفاعهم عن الأرض والمقدسات وثباتهم ورفضهم النزوح والتهجير القسري.

واكد مشاركون في المسيرتين التي رفعت خلالهما شعارات منددة بالعدوان واخرى تحيي صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته وصموده أن أصحاب الحق والشرعية سينتصرون بارداتهم القوية وعزمهم الذي لا يلين.

وأشادوا بمواقف الأردن المتقدمة قيادة وحكومة وشعبا في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وأقيمت وقفة تضامنية أمام ديوان أهالي بيسان باربد دعما للقدس وللأهل في غزة شاركت بها فعاليات شعبية ونسوية وشبابية هتفت لقدس والأقصى وغزة وفلسطين وحيت صمود الشعب الفلسطيني وثمنت موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية.

--(بترا)

م.ق/أز/ ع ط

01/11/2023 20:03:17

