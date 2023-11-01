فاعليات بإربد :سحب السفير الأردني من إسرائيل رسالة قوية لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد الأول من تشرين الثاني(بترا)- رحبت فعاليات سياسية وحزبية ونقابية وشبابية وشعبية بقرار سحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقال رئيس دائرة محافظة اربد لحزب تقدم المهندس محمود الربابعة إن قرار الأردن بسحب سفيره من عاصمة دولة الاحتلال يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأردن على كافة المستويات ومختلف الصعد لوقف العدوان على غزة وتوفير المساعدات الإنسانية لسكانها.
وأشار الربابعة إلى ان القرار منسجم تماما مع حالة الموقف الرسمي والشعبي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا لما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من حرب إبادة بشرية ضد قطاع غزة وسكانه دون مراعاة للقواعد الإنسانية التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
بدوره اكد رئيس فرع محافظة إربد للحزب الديموقراطي الاجتماعي النائب الأسبق الدكتور محمد البطاينة أن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال والمعاير اللأخلاقية واللاإنسانية المزدوجة التي تعامل معها الغرب تستدعي مثل هذا الاجراء ليؤكد الأردن مرة أخرى بان دوره وجهوده متقدمة على جميع المسارات لوقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.
وأشار البطاينة إلى أن قرار سحب السفير يمنح زخما للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله للضغط من اجل وقف الحرب ورفع المعاناة والظلم عن قطاع غزة.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان إن القرار يمثل ضمير الشعب الأردني الملتف حول قيادته الهاشمية الحكيمة في دفاعها عن الشعب الفلسطيني ونصرة غزة ووقف الحرب البربرية عليها من قبل قوات الاحتلال .
واكد أن القرار يبعث برسالة مفادها ان العلاقات الدبلوماسية لا تصنع سلاما وان المنطقة ستبقى في حالة غليان واشتعال ما دام الشعب الفلسطيني لم ينل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ترابه.
واشار الى أن القرار له دلالته العميقة التي تؤكد أن الأردن لن يدخر جهدا ولا وسيلة إلا استخدمها في إبقاء بوصلته موجهة نحو فلسطين وتاجها القدس كما اعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني صريحة مدوية.
من جانبه أشاد رئيس نادي الكرمل بمخيم الشهيد عزمي المفتي النائب السابق محمود الطيطي بقرار الأردن الذي وصفه بالشجاع بسحب سفيره من دولة الاحتلال كرد قوي على استمرار قوات الاحتلال بشن حرب إبادة بشرية على قطاع غزة.
وأشار الطيطي إلى ان الأردن يبرهن دائما انه الأقرب الى فلسطين والأكثر التصاقا بقضيتها والأقوى موقفا في الدفاع عنها وعن شعبها المناضل والمقاوم للاحتلال.
وقال الشاب المهندس عبدالله بني هاني ان هذا القرار ما هو إلا جزءا من مواقف مستمرة ومشرفة للأردن سياسيا ودبلوماسيا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها منذ النكبة، مشيدا بالدبلوماسية المتقدمة والجهود القوية التي يبذلها جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني نصرة للشعب الفلسطيني على ارضه وترابه.
في سياق متصل، واصلت فاعليات شعبية وسياسية وحزبية في إربد تضامنها مع قطاع غزة وتنديديها بالعدوان الوحشي الذي يتعرض له القطاع من قوات الاحتلال.
وانطلقت مسيرتان عقب صلاة العشاء اليوم الأربعاء من مخيمي اربد والشهيد عزمي المفتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب إبادة في قطاع غزة مؤكدين وقوفهم الى جانب أشقائهم في الأراضي المحتلة بدفاعهم عن الأرض والمقدسات وثباتهم ورفضهم النزوح والتهجير القسري.
واكد مشاركون في المسيرتين التي رفعت خلالهما شعارات منددة بالعدوان واخرى تحيي صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته وصموده أن أصحاب الحق والشرعية سينتصرون بارداتهم القوية وعزمهم الذي لا يلين.
وأشادوا بمواقف الأردن المتقدمة قيادة وحكومة وشعبا في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
وأقيمت وقفة تضامنية أمام ديوان أهالي بيسان باربد دعما للقدس وللأهل في غزة شاركت بها فعاليات شعبية ونسوية وشبابية هتفت لقدس والأقصى وغزة وفلسطين وحيت صمود الشعب الفلسطيني وثمنت موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية.
--(بترا)
م.ق/أز/ ع ط
01/11/2023 20:03:17
MENAFN01112023000117011021ID1107353870
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