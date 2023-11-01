الصحة العالمية ترحب بقرار مصر استقبال مرضى من قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- رحبت منظمة الصحة العالمية، بقرار مصر بقبول 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلّقي العلاج.

وقالت، في بيان لها الليلة صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنها تواصل دعم وزارة الصحة والسكان المصرية في التخطيط لإنشاء نظام شامل للفرز وتثبيت حالة المرضى وإجلائهم طبيًا، وذلك بالتدريب المستمر للعاملين في الرعاية الصحية.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن خبرائها قد زاروا مدينة العريش بمصر ومرافق الإجلاء الطبي، والتقوا بالكوادر الطبية وموظفي الإسعاف الذين تلقوا تدريبًا متقدمًا على دعم الحياة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات، قالت المنظمة إنه توجد 65 سيارة إسعاف مجهزة بإمكانيات كاملة للإنعاش ودعم الحياة، ويوجد 13 فريق إسعاف يضمون أطباء طوارئ مدربين ومسعفين تلقوا تدريبًا متقدمًا على دعم الحياة.

وعند دخول المرضى مصر، وفق البيان، سيكون مستشفى العريش مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة، وتوجد أيضًا ترتيبات لإحالة المرضى من مستشفى العريش إلى مستشفيات أخرى في مصر.

هذا وما يزال آلاف آخرين داخل قطاع غزة يحتاجون إلى الحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء.

وذكرت المنظمة، أنه من بين الفئات الأكثر حاجة للرعاية الصحية، يوجد آلاف المصابين بجروح خطيرة من المدنيين وكثير منهم من الأطفال؛ وأكثر من 1000 مريض يحتاجون إلى غسيل كلوي للبقاء على قيد الحياة؛ وأكثر من 2000 مريض يتلقون علاجًا للسرطان؛ و45 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.

وأضافت، وهؤلاء المرضى يجب أن تتوافر لهم باستمرار فرص الحصول على الرعاية الصحية داخل غزة، ولتحقيق ذلك، يجب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية من القصف ومن استعمالها لأغراض عسكرية.

ولفتت المنظمة إلى أنه قبل 7 شهر تشرين الأول الماضي، كان ما يقرب من 100 مريض يحتاجون يوميًا إلى الخروج من قطاع غزة للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بسبب نقص الخدمات الصحية المتخصصة اللازمة داخل غزة.

ودعت المنظمة إلى التعجيل بوصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى داخل قطاع غزة وخارجه، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توافر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة.

كما وجددت المنظمة دعوتها إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة.

(بترا)

وز/أز/ ع ط

01/11/2023 19:46:24