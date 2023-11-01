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الاحتلال يهدم 17 منزلا تاريخيا في الضفة الغربية

11/1/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، 17 منزلا تاريخيا جنوبي الضفة الغربية، في الوقت الذي تنفذ فيه غارات مكثفة على قطاع غزة.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة بيت لحم حسن بريجية،في بيان، إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين "هدموا 17 بيتا في قرية شوشحلة، قرب بيت لحم" جنوبي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن المنازل "مشيدة من الحجر القديم، ويعود عمرها إلى ما يزيد عن 200 عام".
ولفت إلى أن مستوطنين برفقة قوات إسرائيلية "هدموا المنازل مستغلين، الانشغال في الحرب الدائرة على قطاع غزة".
و"شوشحلة"، قرية صغيرة تقع بالقرب من تجمع غوش عتصيون الاستيطاني، بين القدس وبيت لحم والخليل، ويسكنها بضعة عائلات، غالبيتهم تم تهجيرهم خلال السنوات الماضي، بفعل اعتداءات المستوطنين. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تتزامن مع شن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة لليوم 26 على التوالي.
--(بترا)
م . ف/أز/ ع ط
01/11/2023 19:28:33

MENAFN01112023000117011021ID1107353868

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