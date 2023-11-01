فريق الجزيرة ينفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) - انفرد فريق الجزيرة بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على ضيفه الهاشمية 4-0، ضمن منافسات الأسبوع السابع الذي أختتم اليوم الأربعاء.
وحقق العربي فوزا على أم القطين 2-0، وبذات النتيجة تغلب عمان FC على البقعة، فيما تعادل اتحاد الرمثا مع الصريح 1-1.
وتغلب كفرسوم على الطرة 4-0، والسرحان على العالية 2-1، فيما تعادل صما واليرموك بدون أهداف.
ومع اختتام الأسبوع السابع، انفرد الجزيرة بصدارة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بـ 21 نقطة، يليه الصريح 19، السرحان 15، العربي وعمان FC 13، الهاشمية 9، اتحاد الرمثا والبقعة وكفرسوم 9، أم القطين 7، اليرموك 5، صما والطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
01/11/2023 19:26:36
MENAFN01112023000117011021ID1107353867
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