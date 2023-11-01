فريق الجزيرة ينفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) - انفرد فريق الجزيرة بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على ضيفه الهاشمية 4-0، ضمن منافسات الأسبوع السابع الذي أختتم اليوم الأربعاء.

وحقق العربي فوزا على أم القطين 2-0، وبذات النتيجة تغلب عمان FC على البقعة، فيما تعادل اتحاد الرمثا مع الصريح 1-1.

وتغلب كفرسوم على الطرة 4-0، والسرحان على العالية 2-1، فيما تعادل صما واليرموك بدون أهداف.

ومع اختتام الأسبوع السابع، انفرد الجزيرة بصدارة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بـ 21 نقطة، يليه الصريح 19، السرحان 15، العربي وعمان FC 13، الهاشمية 9، اتحاد الرمثا والبقعة وكفرسوم 9، أم القطين 7، اليرموك 5، صما والطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

01/11/2023 19:26:36